THY, Boeing'le 150 uçak siparişini kesinleştirirken 929 milyon dolar kâr açıkladı - Son Dakika
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THY, Boeing'le 150 uçak siparişini kesinleştirirken 929 milyon dolar kâr açıkladı

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THY, Boeing\'le 150 uçak siparişini kesinleştirirken 929 milyon dolar kâr açıkladı
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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, 2026 üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet kârı elde edildiğini açıkladı. Şeker, jet yakıtı artışına rağmen Boeing'le 100'ü kesin, 50'si opsiyon 150 uçak siparişini kesinleştirdiklerini belirtti.

ORTA Doğu'daki yaşananlar ve jet yakıtındaki artışa rağmen 2026 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde ettiklerini ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Bu zorlu faaliyet ortamında operasyonel verimlilik ve mali disiplin odağımız oldu. Boeing ile 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 uçaklık siparişimizi kesinleştirdik" dedi.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Murat Şeker, "2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarımızı bugün açıkladık. Barış anlaşmasının ardından iyimser beklentilerle başlayan üçüncü çeyrek, savaşın yeniden alevlenmesiyle sektör genelindeki baskıların devam ettiği bir döneme dönüştü. Bu zorlu faaliyet ortamında operasyonel verimlilik ve mali disiplin odağımızı koruduk. Değişen talep koşullarına paralel olarak yolcu kapasitemizi dinamik biçimde yönettiğimiz bu dönemde, yolcu gelirlerimiz yüzde 15 artarken toplam gelirimiz 8,3 milyar dolara ulaştı" dedi.

'150 UÇAK SİPARİŞİMİZİ KESİNLEŞTİRDİK'

Hayata geçirdikleri projeler ve gelir performanslarıyla 2026 yılı üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar Esas Faaliyet Kar elde ettiklerini belirten Şeker," Jet yakıtı başta olmak üzere maliyetlerdeki belirgin yükselişin gelirlerdeki artışın üzerinde gerçekleşmesi sonucunda FAVKÖK Marjımız yıllık bazda 4,2 puan gerileyerek yüzde 25,4 seviyesinde gerçekleşti. Seçici yatırım stratejimiz kapsamında, Boeing ile 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 uçaklık siparişimizi kesinleştirdik. Yılın ilk dokuz ayında toplam yatırım tutarımız ise 4,6 milyar dolara ulaştı. 2027'ye yaklaşırken ileri rezervasyonlarımızdaki olumlu seyir devam ediyor. Buna karşın, zorlu faaliyet ortamı temkinli duruşumuzu korumamızı gerektiriyor. Disiplinli sermaye tahsisi ve verimlilik odağımızla yatırımlarımızı sürdürecek, stratejik önceliklerimizi hayata geçirmeye ve 2033 hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
Türk Hava YollarıMurat ŞekerEkonomiBoeingFinansGüncelSon Dakika

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