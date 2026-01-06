ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
06.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik ABD saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. ''Venezuela'da düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı, kimsede bizimki gibi silahlar yok'' diyen Trump ayrıca ''Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana ''Yılın satışma danışmanı'' ödülünü verdiler'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamasında "Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler" sözlerini sarf etti.

Venezuela'ya düzenlenen ve Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılmasıyla sonuçlanan ABD operasyonuna ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONU KİMSE YAPAMAZDI"

Trump, askeri kabiliyetlerini işaret ederek "Venezuela'da düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı, kimsede bizimki gibi silahlar yok. Silahlarımız çok güçlü, müttefiklerimiz de bizim uçaklarımızı ve silahlarımızı istiyor." dedi.

Donald Trump, Venezuela'ya yönelik müdahale sırasında ülkenin neredeyse tamamında elektriklerin kesildiğini ifade ederken, "O an bir problem olduğunu anladılar. Sadece mumu olanlar ışığa sahipti." diye konuştu.

"MADURO BENİM DANSIMI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞTI"

ABD Başkanı, Nicolas Maduro'ya ilişkin açıklamasında ise "Şiddete meyilli bir adam. Sahnede benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü." Yeni ticaret politikalarına da dikkat çeken Trump, gümrük vergileri ile zengin olduklarını belirtti.

"BEN KRALIM"

ABD Başkanı, "Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana "Yılın satışma danışmanı" ödülünü verdiler." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Venezuela, Politika, Boeing, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Sefa Satir Sefa Satir:
    kendini begenmiş egoist şrfsiz 127 2 Yanıtla
  • serhatkaracay serhatkaracay:
    hakikaten kral. adamdaki taşaklar kimsede yok :)) gerçek dünya lideri :))) 18 69 Yanıtla
    Çengelköylü Çengelköylü:
    ELİNE ALIP TARTTINMI? 62 5
    der25@M334 der25@M334:
    taşaklarını çok bendine göre sürt dü demi 13 0
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    gördün da ") 10 0
    yamacziya yamacziya:
    çok beğeniyorsan parlak oğlan hastasıymış dübürünüde verebilirsin yalaka nonoş 2 1
  • emrahyildirim991 emrahyildirim991:
    bu adam deli bence psikolojik tedavi görmesi lazım 68 1 Yanıtla
  • Ahmet Işık Ahmet Işık:
    Admin satışma danışma nedir..?? Satış danışmanı yazamıyormusun? 12 yaşındaki çocuğu buraya koysalar senden daha iyi adminlik yapar. 51 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bu adam gerçekten normal değil Şizofreni 49 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:33:17. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.