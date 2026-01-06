ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamasında "Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler" sözlerini sarf etti.

Venezuela'ya düzenlenen ve Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılmasıyla sonuçlanan ABD operasyonuna ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONU KİMSE YAPAMAZDI"

Trump, askeri kabiliyetlerini işaret ederek "Venezuela'da düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı, kimsede bizimki gibi silahlar yok. Silahlarımız çok güçlü, müttefiklerimiz de bizim uçaklarımızı ve silahlarımızı istiyor." dedi.

Donald Trump, Venezuela'ya yönelik müdahale sırasında ülkenin neredeyse tamamında elektriklerin kesildiğini ifade ederken, "O an bir problem olduğunu anladılar. Sadece mumu olanlar ışığa sahipti." diye konuştu.

"MADURO BENİM DANSIMI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞTI"

ABD Başkanı, Nicolas Maduro'ya ilişkin açıklamasında ise "Şiddete meyilli bir adam. Sahnede benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü." Yeni ticaret politikalarına da dikkat çeken Trump, gümrük vergileri ile zengin olduklarını belirtti.

"BEN KRALIM"

ABD Başkanı, "Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana "Yılın satışma danışmanı" ödülünü verdiler." diye konuştu.