Miami'deki kargo uçağı kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Miami'deki kargo uçağı kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Miami\'deki kargo uçağı kazasında ölü sayısı 5\'e yükseldi
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Amazon Air'e ait Boeing 767-300 kargo uçağı Miami Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkıp araçlara çarptı, 5 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçlarda ve uçakta sıkışanları kurtarmak için çalışırken, Amazon kazadan dolayı taziyelerini iletti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak kaza yapan Amazon Air'e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağında 5 kişi hayatını kaybetti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslar arası Havalimanı'nda dün meydana gelen uçak kazasında bilanço açıklandı. Amazon Air'e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağının iniş sırasında pistten çıkarak birden fazla araca çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybederken, üçü ağır 5 kişi yaralandı. 

Miami-Dade İtfaiye Şefi Ray Jadallah, en az iki kişinin uçağın çarptığı araçların içinde sıkıştığını ve pilot ile yardımcı pilotun da kaza nedeniyle uçağın içinde mahsur kaldığını söyledi. Kazanın ardından kapatılan dört pistten ikisi yeniden açıldı.

"KAZADAN DOLAYI YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

Amazon'un şirket sözcüsü Kelly Nantel, "Bugün Miami'de uçaklarımızdan birinin karıştığı kazadan dolayı yıkılmış durumdayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Nantel, şirketin hala kazayla ilgili ayrıntıları topladığını belirterek, "Tam olarak ne olduğunu anlamak için yerel makamlar ve yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda mutlak önceliğimiz, olaya dahil olan herkesin güvenliği, refahı ve bakımıdır" dedi.

Uçuş takip hizmeti Flightradar24'e göre, Porto Riko'dan kalkan uçak, 1994-2015 yılları arasında çeşitli havayolları için yolcu uçağı olarak hizmet vermiş, 32 yaşında bir Boeing 767-300 kargo uçağıydı.

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Boeing, Amazon, Dünya, Miami, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Miami'deki kargo uçağı kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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