Frankfurt Havalimanı'nda Uçak Sorunu - Son Dakika
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Frankfurt Havalimanı'nda Uçak Sorunu

04.06.2026 16:53
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Lufthansa'nın Boeing 787-9 uçağı, ön iniş takımı arızası nedeniyle aprona oturdu. Yaralı yok.

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda Lufthansa hava yolu şirketine ait "Boeing 787-9" tipi yolcu uçağının burun kısmı, ön iniş takımındaki sorun nedeniyle apronun zeminine oturdu.

Hessen eyaleti kamu yayıncısı Hessenschau'da yer alan habere göre, Lufthansa ve havalimanı işletmecisi Fraport, Terminal 1'de meydana gelen olayı doğruladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lufthansa filosuna ait "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağın terminal kapısı yakınında bulunduğu, ön iniş takımının çökmesi sonucu burun kısmının aprona temas ettiği görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve acil durum ekibi sevk edildi.

Lufthansa'dan yapılan ilk açıklamada, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı belirtildi.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Şirket, olayın ardından kriz masası oluşturduğunu ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

İnternette yayımlanan görüntülerde uçağın burun kısmının aniden aşağı doğru hareket etmesi, ön iniş takımının öne doğru katlanması ve bazı parçaların kopması dikkati çekti. Görüntüler, motorların da zemine temas etmiş olabileceği ihtimalini akla getirdi.

Olay sırasında yanaştırılmış bagaj yükleme aracının, burun kısmının aşağı inmesiyle uçağın gövdesi altında sıkıştığı görüldü.

"Herne" adı verilen Boeing 787-9 tipi uçağın, ocak ayı ortasından bu yana tarifeli seferlerde kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Frankfurt Havalimanı, Lufthansa, 3. Sayfa, Boeing, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Frankfurt Havalimanı'nda Uçak Sorunu - Son Dakika

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