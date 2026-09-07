Miami'de kargo uçağı pistten çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti
Miami Uluslararası Havalimanı'na inen Boeing 767 tipi kargo uçağı pistten çıkarak kaza yaptı. Kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD'de 'Boeing 767' tipi bir kargo uçağının, Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Miami-Dade Şerifi Rosie Cordero-Stutz, dün yerel saatle 13.58'de bir şirkete ait kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktıktan sonra kaza yaptığını açıkladı. Cordero-Stutz, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 5 kişinin de hastanelere kaldırıldığını belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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