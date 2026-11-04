Kocaeli\'de suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de kasten yaralama, yağma ve tehdit gibi suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında dün Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Daha önce yakalanarak cezaevine gönderilen şüphelilerle birlikte toplam 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.