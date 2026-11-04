Kocaeli'de suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli'de suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli\'de suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli\'de suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Haber Videosu

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kasten yaralama, yağma ve tehdit suçlarına karıştıkları öne sürülen 16 şüpheli yakalandı. Cezaevine gönderilen şüphelilerle birlikte toplam 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli'de kasten yaralama, yağma ve tehdit gibi suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında dün Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Daha önce yakalanarak cezaevine gönderilen şüphelilerle birlikte toplam 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaÇayırovaKocaeliGüncelGebzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:29:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android