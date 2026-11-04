Bursa'da otoyolda ikinci çarpma can aldı: Mecit Can hayatını kaybetti, 9 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otoyolda ikinci çarpma can aldı: Mecit Can hayatını kaybetti, 9 yaralı

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Bursa\'da otoyolda ikinci çarpma can aldı: Mecit Can hayatını kaybetti, 9 yaralı
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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik mevkisinde, yağmurla kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobile ve yardım için araçtan inenlere, aynı yönde gelen ikinci bir otomobil çarptı. Kaza yapan araçta bulunan 30 yaşındaki Mecit Can olay yerinde yaşamını yitirdi; yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde kaza yapan otomobildekilere ve yardıma koşanlara, arkadan gelen başka aracın çarpması sonucu Mecit Can (30) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

YARDIMA KOŞANLARA ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Bursa istikameti Gemlik mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil, refüje çarptı. Bu sırada duran araçtan inerek yardıma giden kişiler ile kaza yapan otomobildekilere aynı yönde seyir halinde olan 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da hurda yığınına döndü.

30 YAŞINDAKİ MECİT CAN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan Mecit Can'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 9 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da otoyolda ikinci çarpma can aldı: Mecit Can hayatını kaybetti, 9 yaralı - Son Dakika
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