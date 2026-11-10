TIR kaçakçılığına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli yürütülen TIR kaçakçılığı soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen TIR'ların plaka ve şasi bilgilerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğü, ihracat yüklerinin ise araçlarla birlikte kaçırıldığı belirlenen soruşturmada, cezaevindeki 1 şüpheliyle birlikte toplam 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası taşımacılık yapan TIR'ların kaçak yollarla ülkeye sokulması, resmi belgede sahtecilik ve kaçak eşyanın ticari amaçla satın alınması suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, yurt dışından Türkiye'ye getirilen TIR'ların plakalarının değiştirilerek gümrük girişlerinde araçlara yerleştirilen takip sistemlerinin söküldüğü tespit edildi.

TIR'LARI KONYA'DA PARÇALAMIŞLAR

Soruşturmada, başta Gürcistan olmak üzere çeşitli ülkelerden Türkiye'ye getirilen çekici ve yarı römorkların takip sistemlerinin sökülerek izlerinin kaybettirildiği belirlendi. Kaçırılan araçların Konya'ya götürüldüğü, burada parçalanarak yedek parça olarak kullanıldığı veya plaka ve şasi bilgilerinin Türkiye'de kayıtlı başka araçların bilgileriyle değiştirilerek 'change' yöntemiyle piyasaya sürüldüğü ortaya çıkarıldı. Teknik takip, saha araştırmaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, baz istasyonu verileri ve kriminal incelemeler sonucunda şüphelilerin 20 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

14 ÇEKİCİ VE 3 DORSEYE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 çekici ve 3 dorseye el konuldu. Yurt dışından getirildikten sonra Türkiye'de kayıtlı eski araçların şasi bilgileri işlenerek 'change' yapıldığı belirlenen 6 çekici ile Türkiye'de tescilli olmasına rağmen şasi bilgilerinin değiştirildiği tespit edilen 6 çekici de ele geçirildi. Böylece toplam 14 çekici ve 3 dorseye el konuldu.

107 BİN METREKAREDEN FAZLA KUMAŞ KAÇIRILDI

Şüphelilerin karıştığı olaylar arasında, Kırgızistan'a ihraç edilmek üzere hazırlanan 20 IBC içerisindeki toplam 21 ton saf asetik asidin kaçırılması da yer aldı. Gürcistan'a gönderilmek üzere sevk edilen 1262 kap içerisindeki toplam 86 bin 12 metrekare kumaşın TIR'larla birlikte yurt içinde kaçırıldığı belirlendi. Rusya'ya ihraç edilmek üzere sevk edilen 19 bin 760 kilogram ağırlığındaki kumaş kimyasalının ise kaçırılmak istendiği sırada ele geçirildiği bildirildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 Kasım 2026 tarihinde 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da 4, Kocaeli'de 1, Sakarya'da 1, Şırnak'ta 3, Konya'da 2, Bolu'da 1 ve Edirne'de 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı. Başka suçtan cezaevinde olan bir şüpheliyle birlikte soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.