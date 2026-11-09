Gebze'de 80 yaşındaki Ahmet Poyraz, menisküs yırtığına rağmen gençlere örnek oluyor - Son Dakika
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Gebze'de 80 yaşındaki Ahmet Poyraz, menisküs yırtığına rağmen gençlere örnek oluyor

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Gebze\'de 80 yaşındaki Ahmet Poyraz, menisküs yırtığına rağmen gençlere örnek oluyor
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Gebze\'de 80 yaşındaki Ahmet Poyraz, menisküs yırtığına rağmen gençlere örnek oluyor
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Gebze'de yaşayan veteran maratoncu Ahmet Poyraz, 26 yıl önce başladığı koşuyu yaşam biçimi haline getirerek gençlere örnek oluyor. Poyraz, dizindeki menisküs yırtığına rağmen İstanbul Maratonu'nda 15,5 kilometre koştuğunu belirterek gençleri spora çağırıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde veteran maraton koşucusu Ahmet Poyraz, katıldığı organizasyonlarda ve günlük hayatında sporcu kimliğiyle gençlere örnek oluyor.

Gebze'de 26 yıl önce sahilde yürüdüğü sırada tanıştığı kişinin tavsiyesi üzerine koşuyu yaşam biçimi haline getiren Poyraz, Kayseri, Adana, Mersin, Edirne, Konya, Pamukkale, Ankara, Kocaeli, Yalova ve İstanbul gibi birçok şehirde düzenlenen koşulara katıldı.

Yarışlardan elde ettiği yüzlerce madalya ve kupayı evinin oturma odası, mutfağı ve salonunda sergileyen Poyraz, sürekli koşmanın öneminden bahsederek her yaştan insanı spora yönlendirmeye çalışıyor.

Osmangazi Köprüsü'nde 29 Ekim'de düzenlenen "Cumhuriyet Koşusu" ve 1 Kasım'da gerçekleştirilen "48'inci İstanbul Maratonu"na da katılan Poyraz, her gün antrenman yaparak düzenlenecek koşular için kendini dinç tutmaya özen gösteriyor.

Gebze'de ve İstanbul'un Tuzla ilçesinde antrenmanlarına devam eden Poyraz, AA muhabirine, koşu sporunda gençlerin "Ahmet amcası" olarak örnek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Gençleri her zaman spora davet ettiğini belirten Poyraz, "En son koştuğum İstanbul Maratonu'nda yürüyen kişiler, koştuğumu gördüklerinde çekiniyor, ben de onlara 'Hadi koşun bakalım.' diyorum. Sonra hep birlikte koşmaya devam ediyoruz." dedi.

Poyraz, gençlere her zaman tavsiyede bulunduğunu dile getirerek, "Gençler, spor yapmazlarsa zamanla hayatları biter. Gençlere sporla alakalı hep öğüt veriyorum. Gençlere yeri geliyor spor yapın diye yalvarıyorum." diye konuştu.

"Gençler 80 yaşındaki adamı koşarken görünce örnek alıyor"

Bazen Tuzla sahilinde gece koşusu yaptığını anlatan Poyraz, 10 Kasım'da Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek "Atatürk Koşusu"na katılacağını, sonrasında da gece Gebze'deki "Atatürk Koşusu"nda yer alacağını kaydetti.

Poyraz, bu tempoyu kaldırabilmek için sabahları antrenman yaptığına değinerek, "Şu anda antrenmanlıyım. Antrenman bizim sporda şart, yoksa koşamazsın. Kulüpteki arkadaşlar her gün Gebze'de koşuyorlar. Beni de araçlarıyla alıyorlar. Neden, çünkü bana saygıları var." şeklinde konuştu.

Koşulara giderken heyecanlandığını ve sakatlığına rağmen koştuğunu belirten Poyraz, "Seviyorum koşmayı da. İstanbul maratonunda 42 kilometre koşacaktım. Fakat dizimde menisküs yırtığı çıktı. Öyle olunca da 15,5 kilometre koşmak zorunda kaldım. Dizim için her akşam hastaneye gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Poyraz, evine gelen misafirlerin koşulardan kazandığı madalya ve kupaları gördüklerinde şaşkınlık yaşadığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gördükleri zaman şaşırıyorlar ve tebrik ediyorlar. Bazı arkadaşlarıma da hatıra olarak kazandığım kupalardan veriyorum, benden bir hatıra saklasın diye. Bu konuda beni seviyorlar. Sağ olsunlar ben de onların gönlüne dokunmaya çalışıyorum. Ufak da olsa hediye veriyorum. Gençler 80 yaşındaki adam koşarken görünce örnek alıyor. 'Helal olsun Ahmet amcaya koşmayacaktık bizi koşturuyor.' diyorlar."

Kaynak: AA
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