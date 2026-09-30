Mardin Midyat'ta cinayetten 12,5 yıl hapis cezası alan firari Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta cinayetten 12,5 yıl hapis cezası alan firari Adana'da yakalandı

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Mardin Midyat\'ta cinayetten 12,5 yıl hapis cezası alan firari Adana\'da yakalandı
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Adana'da saklandığı evde yakalanan firari hükümlü, Mardin Midyat'ta 21 Kasım 2021'de işlenen cinayetten 12,5 yıl hapis cezası almıştı. Emniyetin Seyhan Yeşilyurt Mahallesi'ndeki operasyonu sonrası cezaevine gönderildi.

Mardin'de 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan firari hükümlü Adana'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mardin'in Midyat ilçesinde 21 Kasım 2021'de çobanlık yapan Musa Çelik'in (27) tüfekle öldürülmesine ilişkin görülen davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Şükrü Akçay'ın (50) kente geldiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Akçay'ın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
YeşilyurtGüvenlik3. SayfaSeyhanMidyatMardinGüncelAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Midyat'ta cinayetten 12,5 yıl hapis cezası alan firari Adana'da yakalandı - Son Dakika
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