Mardin Midyat'ta hafif ticari araç otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 yaralandı - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta hafif ticari araç otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 yaralandı

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Mardin Midyat\'ta hafif ticari araç otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 yaralandı
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Midyat-İdil kara yolunda akşam saatlerinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Mardin Midyat'ta Çayırlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi, soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-İdil kara yolu, kırsal Çayırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç ile 21 HB 218 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Fadıl Toprak (55), Diyar E. (28), Nesih A. (37) ve Sabri T. (46) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadıl Toprak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Toprak'ın cesedi otopsi için hastane mogruna götürüldü.

Yaralılardan Nesih A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
OtomobilMidyatMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Midyat'ta hafif ticari araç otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 yaralandı - Son Dakika
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