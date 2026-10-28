Mardin Midyat\'ta düzenlenen operasyonda 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin Midyat'ta düzenlenen operasyonda 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Midyat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele büro amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramada 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele büro amirliğince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bir araçta arama yapıldı.
Aramada, kaçak olduğu tespit edilen 13 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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