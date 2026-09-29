Midyat Belediye Başkanı Şahin, sağlık hizmetlerini hekimlerle değerlendirdi

Mardin'in Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Devlet Hastanesinde görev yapan yönetim kadrosu, idareciler ve uzman hekimlerle Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesinde bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada, ilçede sunulan sağlık hizmetleri değerlendirilirken, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli şekilde sunulmasına yönelik görüş ve öneriler ele alındı. Toplantıya Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, Hastane Müdürü Beyazıt Aslan'ın yanı sıra uzman hekimler ve hastane idarecileri katıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Buluşma, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.