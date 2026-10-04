Mardin Midyat'ta duran TIR'a çarpan araçtaki 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta duran TIR'a çarpan araçtaki 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı

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Mardin Midyat\'ta duran TIR\'a çarpan araçtaki 2\'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı
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Mardin Midyat'ta Midyat-Batman kara yolunda saat 22.30 sıralarında hafif ticari aracın yolda duran TIR'a çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı. Ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi, inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Midyat- Batman kara yolu Cevat Paşa Kışlası önünde meydana geldi. Midyat'tan Batman yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolda duran TIR'a çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan

yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Midyat'ta duran TIR'a çarpan araçtaki 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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