Mardin Midyat\'ta duran TIR\'a çarpan araçtaki 2\'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı

MARDİN'in Midyat ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Midyat- Batman kara yolu Cevat Paşa Kışlası önünde meydana geldi. Midyat'tan Batman yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolda duran TIR'a çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan

yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.