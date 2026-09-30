101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor - Son Dakika
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101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

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101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor
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ABD'nin 101 yıllık market zinciri Winn-Dixie, yeniden yapılanma kapsamında dört eyalette toplam 27 mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket bir yandan mağaza ağını küçültürken, yaklaşık 220 eski Winn-Dixie ve Harveys şubesinin Aldi'ye dönüştürülmesi planlanıyor.

ABD'nin en köklü market zincirlerinden Winn-Dixie, yeniden yapılanma sürecinde mağaza ağını küçültme kararı aldı. 1925'ten bu yana faaliyet gösteren şirketin 2026 yılı içinde dört eyalette toplam 27 mağazasını kapattığı veya kapatma kararı aldığı belirtildi.

27 MAĞAZA İÇİN KAPANIŞ KARARI

ABD'nin güney eyaletlerinde uzun yıllardır hizmet veren Winn-Dixie'nin Florida, Alabama, Louisiana ve Georgia'daki toplam 27 mağazası kapanış kararından etkilendi.

101 yıllık geçmişe sahip zincir, son dönemde satın alma ve yeniden yapılanma süreçleriyle dikkat çekiyordu. Şirket, 2025 yılında Alabama'daki faaliyetlerini sonlandırarak ağırlığını Florida ve Georgia'nın güneyine verme kararı almıştı. 2026'nın başında ise Southeastern Grocers olan şirket adı The Winn-Dixie Company olarak değiştirildi.

YÜZLERCE MAĞAZADA ALDI DÖNÜŞÜMÜ

Şirketin yeniden yapılanma süreci yalnızca mağaza kapatmalarıyla sınırlı kalmadı. Alabama, Georgia, Louisiana ve Mississippi'deki bazı mağazalar satılırken, bazı şubelerin faaliyetlerine son verilmesi kararlaştırıldı.

Yaklaşık 220 eski Winn-Dixie ve Harveys mağazasının ise Aldi mağazalarına dönüştürülmesi planlanıyor. Söz konusu dönüşüm sürecinin 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

DEV ZİNCİRLERLE REKABET ZORLAŞTI

Winn-Dixie'nin mağaza sayısını azaltmasının arkasındaki önemli nedenlerden birinin ABD perakende sektöründeki sert rekabet olduğu belirtiliyor.

Tüketicilerin Aldi ve Walmart gibi düşük fiyat politikasıyla öne çıkan zincirlere, diğer taraftan Trader Joe's ve Whole Foods gibi daha özel ürünlere odaklanan marketlere yönelmesi Winn-Dixie üzerindeki rekabet baskısını artırdı.

FLORIDA'DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mağaza kapatmalarına rağmen Winn-Dixie, tamamen küçülme stratejisi izlemiyor. Şirket, özellikle Florida'daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Market zinciri bu yıl Florida'daki 9 mağazasını yenilediğini açıklarken, eyalette yeni şubeler açmaya da devam ediyor. Böylece şirket, bazı bölgelerden çekilirken güçlü olduğu pazarlarda faaliyetlerini yoğunlaştırmayı planlıyor.

Kapanış kararları özellikle küçük yerleşim yerlerinde tam hizmet veren market seçeneklerinin azalmasına neden olurken, bazı eski Winn-Dixie mağazalarının Aldi'ye dönüştürülmesiyle bu bölgelerde market faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik DevletleriEkonomiSon Dakika

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