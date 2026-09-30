Buldanlı polisi şehit eden katil cezaevinde çıkamadı - Son Dakika
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Buldanlı polisi şehit eden katil cezaevinde çıkamadı

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Buldanlı polisi şehit eden katil cezaevinde çıkamadı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz’ün katili kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz'ün katili kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haziran 2021'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıkmış, Buldanlu polis memuru Ercan Yangöz ağır yaralanmıştı. Polis memuru Ercan Yangöz kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Buldanlı şehit polis Ercan Yangöz'ün ölümüne neden olan saldırının sanığı Fatih Özturan'ın, kanser olduğu, cezaevinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Rahatsızlığı nedeniyle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatih Özturan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatih Özturan'ın cenazesinin Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kanser Tedavisi3. SayfaBodrumMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Buldanlı polisi şehit eden katil cezaevinde çıkamadı - Son Dakika
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