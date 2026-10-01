Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı - Son Dakika
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Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

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Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı
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Gezi Parkı davasından tutuklanan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, 24 saatliğine açlık grevine başladığını duyurdu. Atalay'ın X hesabından yapılan açıklamada "Bu aynı zamanda, Anayasa’ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için bir çağrıdır" ifadeleri yer aldı.

Gezi Parkı davasından tutuklanan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı gün 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu. Atalay'ın X hesabından yapılan açıklamada, eylemin Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve milletvekilliği görevini yapmasının önündeki engelin kaldırılması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

"BENİM DE ORADA OLMAM GEREKİYORDU"

TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasına dikkat çeken Atalay, Hatay'dan milletvekili seçildiğini hatırlatarak kendisinin de Meclis'te olması gerektiğini savundu. Atalay açıklamasında, "TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor. Hatay halkının en zor günlerinde verdiği kararla seçtiği milletvekili olarak benim de orada olmam gerekirken tümüyle hukuksuz olarak cezaevindeyim" ifadelerini kullandı.

Mevcut yargı sistemi nedeniyle haksız bir kararla tutuklu olduğunu savunan Atalay, milletvekili seçildiği tarihten itibaren yargılamasının durdurulması, tahliye edilmesi ve yemin ederek görevine başlaması gerektiğini belirtti.

AYM KARARLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Anayasa Mahkemesi'nin haklarının ihlal edildiğine yönelik karar verdiğini belirten Atalay, bu karar doğrultusunda tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Milletvekilliğinin düşürülmesi sürecine de değinen Atalay, TBMM'de yapılan işlemin hukuki karşılığı bulunmadığını savundu. Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu işlemin "yok hükmünde" olduğuna karar verdiğini belirtti.

NUMAN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

Atalay, açıklamasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslendi. Kurtulmuş'un bir milletvekilinin hakkını ve hukukunu koruması gerektiğini savunan Atalay, şu çağrıyı yaptı: "Bugün yeni yasama yılına başlarken, seçilmiş bir milletvekili olarak TBMM Sayın Başkanı'nı yeniden, bir kez daha görevini yapmaya davet ediyorum."

Atalay, Kurtulmuş'un başka bir ülkede bir siyasetçinin cezaevinde tutulmasına ilişkin kullandığı "Siyasilerin yeri hapishane olamaz" sözlerini de hatırlatarak, TBMM'nin seçilmiş bir milletvekiline karşı da sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

"ADIMI KÜTÜĞE TEKRAR YAZACAKTIR"

Milletvekillerine de çağrıda bulunan Atalay, yapılması gereken işlemin belli olduğunu savundu. "Sayın milletvekilleri, yapılacak işlem bellidir. Sayın Başkan, AYM Kararı gereği adımı kütüğe tekrar yazacaktır. Başkaca bir karara ve işleme gerek yoktur" ifadelerini kullanan Atalay, milletvekillerinden de TBMM Başkanı'na Anayasa'dan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını hatırlatmalarını istedi.

"HAKKINI ALAMAYAN TEK KİŞİ OLMADIĞIMI BİLİYORUM"

Atalay, açıklamasının devamında kendi durumunun yanı sıra toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı sorunlara da değindi. Milyonlarca insanın güvenli bir evde yaşamak, çocuğunu okula tok göndermek, hastalandığında nitelikli sağlık hizmeti almak ve çalışırken ya da emekli olduğunda insanca yaşamak istediğini ifade eden Atalay, insanların geçimlerini sağlarken hayatlarını kaybetmek istemediğini belirtti.

Atalay, çocukların okula aç gittiğini, sağlık hizmetlerinin kazanç kapısına dönüştüğünü ve milyonlarca kişinin olası bir depremde hayatını kaybetme riskiyle yaşadığını savundu.

AYM ÖNÜNDEKİ OLAYI HATIRLATTI

Açıklamasında bir emekli yurttaşın "Para için değil, onurum için" yazılı döviz taşımasının ardından kendi hayatına son vermesine de değinen Atalay, olayın Anayasa Mahkemesi önünde yaşandığını belirtti. Kendisinin depremzedelerin oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olduğunu vurgulayan Atalay, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinde bulunduğunu savunarak, yaşananlar karşısında sessiz kalamayacağını ifade etti.

"SUSMAYACAĞIM"

Atalay, açıklamasının devamında cezaevlerinde bulunan siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aralarında kendisinin de bulunduğu yüzlerce kişinin siyasi tutumları nedeniyle hukuka aykırı biçimde cezaevinde tutulduğunu savundu.

Yaşananlara sessiz kalmasının beklendiğini ifade eden Atalay, "Susmayacağım. Hatay halkı beni, kendisi adına söz söylemem ve hesap sormam için seçti. O görevden vazgeçmeyeceğim" dedi.

"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR"

Atalay, açıklamasının sonunda 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu. "Artık bıçak kemiğe dayanmıştır" diyen Atalay, kararının gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Meclis'in açıldığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak için 24 saatlik açlık grevine başlıyorum."

"AYM KARARLARININ UYGULANMASI İÇİN BİR ÇAĞRIDIR"

Açlık grevinin yalnızca kendi durumuna ilişkin olmadığını belirten Atalay, eylemin Anayasa ve AYM kararlarına uyulması talebini de içerdiğini ifade etti. Atalay, "Bu aynı zamanda, Anayasa'ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için bir çağrıdır" dedi.

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    Yorumlar (1)

  • Sinan Özkan Sinan Özkan:
    zayıflarsın....yarım kilo 0 0 Yanıtla
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