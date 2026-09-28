Rusya Kiev'de orduya internet veren merkezleri vurdu, gün içinde 43 İHA imha edildi - Son Dakika
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Rusya Kiev'de orduya internet veren merkezleri vurdu, gün içinde 43 İHA imha edildi

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Rusya Kiev\'de orduya internet veren merkezleri vurdu, gün içinde 43 İHA imha edildi
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Rusya, Kiev'de Omega Telecom ve Kyivstar'ın işlettiği, Ukrayna ordusuna yüksek hızlı internet sağlayan veri merkezlerini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Geran tipi İHA saldırılarının askerlerin internetini kestiğini, gün içinde 43 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu.

MOSKOVA, 28 Eylül (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Omega Telecom ve Kyivstar şirketlerinin işlettiği ve Ukrayna ordusuna yüksek hızlı internet hizmeti sağlayan veri merkezlerine saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, "Rus güçleri, iletişim ve lojistik merkezlerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda konuşlandırılmış deniz araçlarına saldırı düzenlemeye devam etmektedir" denildi.

Açıklamaya göre, Rus yapımı "Geran" tipi insansız hava aracı (İHA) operatörlerinin veri merkezlerine düzenlediği saldırılar, Ukrayna askeri personelinin kullandığı internet hizmetlerini kesintiye uğratarak onları istemsiz bir "dijital detoksa" zorladı.

Bakanlık, hava savunma sistemlerinin gün içinde Rusya'nın çeşitli bölgeleri ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı imha ettiğini de belirtti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Rusya Kiev'de orduya internet veren merkezleri vurdu, gün içinde 43 İHA imha edildi - Son Dakika
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