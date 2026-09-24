Rusya, Kiev\'de 3 İHA tesisini ve Odessa\'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesinde askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve haberleşme altyapısına saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarının kullanıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen çeşitli tesisleri hedef aldı. Rusya'nın hedeflere ilişkin iddiaları bağımsız kaynaklarca bütünüyle doğrulanmış değil.

KİEV'DE TESİSLER HEDEF ALINDI

Bakanlık, Kiev'de İHA üretimiyle bağlantılı askeri sanayi tesislerinin yanı sıra lojistik ve haberleşme merkezlerinin vurulduğunu öne sürdü. Saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA'ların kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna kaynakları da son saldırıların Kiev'deki bazı veri merkezlerine zarar verdiğini ve kentte yaklaşık 100 bin hanede internet kesintileri yaşandığını bildirdi.

ODESSA'DA LOJİSTİK MERKEZLER VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığını öne sürdüğü lojistik merkezlerinin de hedef alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında Çornomorsk Limanı çevresindeki hedeflere de saldırı düzenlendiği belirtildi.