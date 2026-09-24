Şanlıurfa'daki 5.4'lük depremde İhlas muhabirleri büroda görüntü alıp anlattı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki 5.4'lük depremde İhlas muhabirleri büroda görüntü alıp anlattı

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Şanlıurfa\'daki 5.4\'lük depremde İhlas muhabirleri büroda görüntü alıp anlattı
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Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme büroda yakalanan İhlas Haber Ajansı muhabirleri Şinasi İnan ve Bekir Şeyhanlı, ilk panik sonrası görüntü alıp haber merkezine geçtiklerini, ardından yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme büroda haber yaparken yakalanan İhlas Haber Ajansı muhabirleri Şinasi İnan ve Bekir Şeyhanlı, yaşadıkları o anı anlattı.

Bugün sabah saat 10.40 sıralarında merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı kırsal Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depreme büroda haber yaparken yakalanan İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa muhabirleri Bekir Şeyhanlı ve Şinasi İnan, yaşadıkları o anı anlattı. Deprem anında habercilik refleksini kullanan muhabirler, ilk panik anını atlattıktan sonra görüntü almaya başladı. Büronun güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, şiddeti sarsıntının ardından muhabirlerin cep telefonlarını çıkararak görüntü almaya çalıştıkları gözlendi.

Sarsıntının çok şiddetli olduğunu söyleyen muhabir Bekir Şeyhanlı, cep telefonu ile görüntü aldıktan sonra merkeze gönderdiğini Daha sonra ise ailesine ulaşıp durumlarını sorduğunu belirtti.

Muhabir Şinasi İnan ise ilk panik anını atlattıktan sonra görüntü alarak haber merkezine geçtiklerini ve daha sonra ise yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: İHA
İhlas Haber AjansıŞinasi İnanKaraköprüŞanlıurfa3. SayfaDepremGüncelMedyaSon Dakika

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