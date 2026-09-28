Zelenskiy Kiev'de iki anaokulu ve Suudi büyükelçi konutunun zarar gördüğünü duyurdu - Son Dakika
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Zelenskiy Kiev'de iki anaokulu ve Suudi büyükelçi konutunun zarar gördüğünü duyurdu

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Zelenskiy Kiev\'de iki anaokulu ve Suudi büyükelçi konutunun zarar gördüğünü duyurdu
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Zelenskiy, Rusya'nın son saldırılarında Kiev'de iki anaokulu, iki okul ve bir konut binasının vurulduğunu, ölenler ve onlarca yaralı olduğunu bildirdi. Suudi Büyükelçisi'nin ikametgahının da zarar gördüğünü, dünden bu yana 277 saldırı İHA'sı kullanıldığını açıkladı.

(KİEV) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son saldırılarında yalnızca Kiev'de iki anaokulu, iki okul, bir konut binası ve çeşitli altyapı tesislerinin vurulduğunu belirterek, saldırılarda hayatını kaybedenler ve onlarca yaralı olduğunu bildirdi. Zelenskiy, "Dünyanın herhangi bir yerinde bu hedeflerin seçilmesine tek bir kelimeyle terörizm denirdi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zelenskiy, yalnızca Kiev'de Rus jet motorlu insansız hava araçlarının iki anaokulu, iki okul, bir konut binası, bir oto tamirhanesi, bazı depolar ve iletişim tesislerine zarar verdiğini belirterek, "Dünyanın herhangi bir yerinde bu hedeflerin seçilmesine tek bir kelimeyle terörizm denirdi" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin bulunduğunu ve onlarca kişinin yaralandığını bildiren Zelenskiy, Rusya'nın dünden bu yana 155'i jet motorlu olmak üzere farklı tiplerde toplam 277 saldırı İHA'sı kullandığını ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİN İKAMETGAH OLARAK KULLANDIĞI BİNA DA ZARAR GÖRDÜ

Zarar gören yapılar arasında Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin ikametgah olarak kullandığı bir binanın da bulunduğunu belirten Zelenskiy, Dnipro bölgesinde bir spor okulunun, Sumy bölgesinde ise bölgesel çocuk yuvasının zarar gördüğünü aktardı.

Rusya'nın gerçekten gerilimi azaltmaya yönelik adımlar atmaya hazırlanması halinde bu saldırıların gerçekleşmeyeceğini savunan Zelenskiy, Moskova'nın diplomatik açıklamalarla uluslararası toplumun daha sert adımlar atmasını geciktirmeye çalıştığını vurguladı.

Zelenskiy ayrıca ABD'de Lindsey Graham'ın öncülüğündeki yaptırım ve tarife düzenlemesinin uygulanması gerektiğini belirterek, G7 ve G20 ülkelerine de Rusya üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu.

YENİ YAPTIRIM PAKETLERİ

Yeni yaptırım paketlerinin hazırlandığını aktaran Zelenskiy, bunların Rus silah üretiminde kullanılan finansal ağları, parça ve ekipman tedarik zincirlerini ve özellikle balistik füze üretiminde rol alan şirket ve kişileri hedef alacağını söyledi. Zelenskiy, yeni yaptırımların ekim ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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