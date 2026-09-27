Zelenskiy: Rusya Ukrayna\'ya son bir haftada 2 bin 200\'den fazla İHA ve 38 füze attı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda 2 bin 200'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 38 füze ve yaklaşık 1650 güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Son bir haftada ülkesinin çeşitli bölgelerine 2 bin 200'den fazla İHA ve yaklaşık 1650 güdümlü bombayla saldırıldığını aktaran Zelenskiy, saldırılarda farklı tipte 38 füzenin de kullanıldığını belirtti.

Bu gece yapılan saldırılarda 4 kişi öldü

Zelenskiy mesajında ayrıca, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Poltava, Mıkolayiv (Nikolayev), Sumi ile Herson ve Jitomir bölgelerindeki sivil ve enerji altyapılarını hedef aldığını aktardı.

Zaporijya bölgesi ve başkent Kiev'e yönelik saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Zelenskiy, "Ruslar bu sabah Kiev'deki bir veri merkezine iki saldırı düzenledi. İlk saldırıda, 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece fırlattığı 170 İHA'dan 147'sinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği kaydedildi.