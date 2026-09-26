Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST\'te üçüncü kez birinci oldu

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Kadıköy İmam Hatip Teknoloji Takımı "KİTT-TURAN", TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın (İHA) "Döner Kanat" kategorisinde üçüncü kez birinci oldu.

Takım, yarışmaya hazırlanırken dron tasarımı, üretimi, yazılımı ve uçuş süreçleri üzerinde yoğun çalışmalar yürüttü.

Öğrencilerin geliştirdiği dron, yarışma kapsamında iki farklı faydalı yükü taşıyarak belirlenen noktalara bırakabilecek şekilde tasarlandı.

KİTT-TURAN, 2021 ve 2022'deki birinciliklerinin ardından bu yıl da "Döner Kanat" kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Okul Müdürü Nazmi Yıldırım, AA muhabirine, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarının son döneme özgü olmadığını, bunun okulun köklü geçmişinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine destek olduklarını belirten Yıldırım, "Hem akademik hem de kendi yeteneklerini ortaya koyacak kulüp çalışmaları anlamında biz çocuklarımızı destekliyoruz." dedi.

Yıldırım, öğrencilerin kendilerinden sonraki gençleri yetiştirme anlamında da bir misyon üstlendiklerini ve bunun çok güzel bir gelenek olduğunu kaydederek, "Birileri dışarıdan baktığında 'Nasıl oluyor?' diye merak ediyorsa gelip burada bizzat gözlemleyebilirler. Bu başarı öyle sıradan bir başarı değil. Gerçekten samimiyetle, özveriyle ve inançla çalışma sonucunda elde edilen bir başarıdır." diye konuştu.

"Bu bizim gururumuz değil, bu imam hatipin gururudur"

Yarışmadan kupayla dönen öğrencilerin okula geldikleri anı da anlatan Yıldırım, "Aynı anda Türkiye'de jet motoru üreten ve bu okul mezunu olan Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in konferansı vardı. Ellerinde kupayla oraya girmeleri ayrı bir güzellikti bizim için. Gerçekten çok heyecan duyduk. Çünkü bu bizim gururumuz değil, bu imam hatipin gururudur. Bu açıdan bakıldığında da gerçekten kendilerine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müdür Yardımcısı ve KİTT-TURAN Takım Sorumlusu Mücahit Çevik, TEKNOFEST'te katıldıkları yarışmalarda 3 kez aynı kategoride Türkiye birinciliği kazanan tek okul olduklarını söyledi.

Öğrencilerin çalışmaları tamamen kendilerinin yürüttüğünü belirten Çevik, "Okulda bir usta-çırak ilişkisi var, bu ilişkiyle eğitimler, faaliyetler yürüyor. Üst sınıftaki abiler alt sınıftaki öğrencileri geliştiriyorlar, eğitiyorlar. Bu eğitimler neticesinde öğrencilerimiz başarılı oluyorlar." dedi.

Çevik, TEKNOFEST'te birinci olan ekibin yaklaşık 8-9 aydır çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz yaz tatilinde tamamen okuldaydı. Atölyede aktif şekilde çalıştılar. Yarışma alanına gittiğimiz gün ve bir hafta boyunca uykusuz geçen geceler, sürekli alanda deneme uçuşları yapmalar, yoğun bir tempoydu. Gece saat 2'de, 3'te çalıştıklarını görüyoruz. Sabah namazına kalktıklarında hala ellerinde lehim aleti, bazı devreleri bağladıklarını görüyoruz. Çok yoğun bir emek var. Bu emeğin karşılığında da derece aldıklarını gördük. Bu başarıda aynı zamanda mezun öğrencilerimizin çok büyük katkısı olduğunu da biliyoruz. Mezun öğrencilerimiz de takımla ilgileniyorlar. Bizim okuldan, takımdan çıkan öğrenciler üniversiteye geçiyorlar ve öğrencilerimizle hala ilgilenmeye, eğitimlere, yardım etmeye devam ediyorlar. Başarı biraz bunu da gerektiriyor."

Okulda bu yıl açılan teknoloji bölümüne ilişkin de bilgi veren Çevik, "Teknoloji bölümü açma sebebimiz biraz da bu yarışmalarda ve okulun bu alandaki başarılarından kaynaklanıyor. Güzel bir eğitim çalışması var. Biz de bunun adını koyalım dedik ve teknoloji bölümümüzü ilk defa açtık. Yüzde 1 ile kapattı teknoloji bölümümüz. Bundan sonraki süreçte artık öğrencilerimizin daha iyi dereceler elde etmesini umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Malatya'daki yarışmada öğrencilerle birlikte yer alan meslek dersleri öğretmeni Muhammed Ali Atalay ise başarının öğrencilere ait olduğunu, kendilerinin de onlara destek olmak için yanlarında bulunduğunu söyledi.

Atalay, öğrencilerin geç saatlere kadar çalıştığını belirterek, "'Uyuyun, artık kendinizi daha fazla yormayın.' diye söylememize rağmen bizi dinlemediler ve çok yoğun çalıştılar. Gece 2 gibi KYK yurduna gelmiştik. Sabah namazına olur da uyanamazlar diye odalarına gittiğimde sabah 5'i geçiyordu. Elinde lehim ve dron etrafında çalışıyorlardı. Bu beni çok duygulandırmıştı. Sanırım başarının da zaten kaynağı bu, inanmak ve azimle çalışmak. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler başarı hikayelerini anlattı

KİTT-TURAN takım kaptanlarından 12. sınıf öğrencisi Ahmet Tuna Alegöz de kulübün 2018'de kurulduğunu, 2021'de ilk kez TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasına katıldıklarını ve "Döner Kanat" kategorisinde birinci olduklarını dile getirdi.

Kulüp öğrencilerinin 2022'de de aynı yarışmaya katılıp birinci olduklarını aktaran Alegöz, 2023'te katıldığı takımda aviyonik, yazılım ve mekanik gibi alanlarda çalıştığını anlattı.

Alegöz, ekipçe katıldıkları Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda "Döner Kanat" kategorisinde yine birinci olduklarını sözlerine ekledi.

Takım üyesi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Ergişi ise kulübe katılan öğrencilerin sene başında eski mezunlardan elektronik, yazılım ve tasarım alanlarında farklı dersler aldıklarını, eğitimleri başarıyla tamamlayanların kulübe alındığını söyledi.

Kulüpteki çalışmaların ardından TEKNOFEST'e başvurduklarını belirten Ergişi, süreçleri tamamladıktan sonra yarışmaya katılmaya hak kazandıklarını, bu esnada araçlarını geliştirmeye devam ettiklerini ve 2 aylık sürenin ardından yarışma haftasının başladığını kaydetti.

Bu yıl yarışma haftasında kendilerine 5-6 günlük bir uçuş zamanı tanındığını aktaran Ergişi, "TEKNOFEST'in bizden istediği iki farklı görev oluyor, 4 uçuş hakkımız oluyor. Bu iki görevi istediğimiz sırayla deneyebiliyoruz. Yarışma haftası hem yorucu hem stresli geçiyor. Ayrıca, aracımız çok iyi olsa dahi her daim 'Ya olmazsa, bu kadar uğraştık ya bir neticesini alamazsak.' gibi korku ve stres oluyor." diye konuştu.

"Dron hedefleri tespit ediyor, yükleri bırakıyor"

10. sınıf öğrencisi Ramazan Salih Altınsoy da dronun geliştirilmesinde öncelikle tasarımının yapıldığını, ardından elektronikle ilgilenenlerin batarya ve motorlar gibi alt sistemlerin düzenlemelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Dron uçuşa hazır hale geldikten sonra önce manuel olarak deneme uçuşu gerçekleştirdiklerini, ardından da yazılımla birlikte otonom sürüş yaptıklarını belirten Altınsoy, "Yazılımı geçtikten sonra dronun testlerine başlıyoruz. Dron hedefleri tespit ediyor, yükleri bırakıyor." dedi.

Bu süreçte bazı sorunlarla da karşılaştıklarına değinen Altınsoy, "Yarışmadan birkaç gün önce dronun motorlarını lehimliyorsunuz ESC'ye, lehimler bitiyor, güç vereceksiniz, gücü takıyorsunuz, bir anda alev almaya başlıyor, böyle şoklar yaşayabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Altınsoy, kupayı kazanmanın çok heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Kulübümüzün şimdiye kadar sahip olduğu diğer başarılardan sonra bu da eklenince ayrı bir gurur vesilesi oluyor ve imam hatipli bir öğrenci olmak da bunda bir etken." ifadesini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Ahmet Azhari ise bu başarıyı imam hatipli olarak kazanmış olmalarının apayrı bir duygu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler bu günlerde hem dünyada hem özellikle coğrafyamızdaki olayları göz önünde bulunduruyor ve vatanımızın, milletimizin, kısaca ümmetimizin menfaatlerini göz önünde bulundurarak faydalı işler yapmak istiyoruz. Biz imam hatipli gençler olarak, imanımızla ilmi ve teknolojiyi birlikte yürütmeye çalışıyoruz. 'İman varsa imkan da vardır' metoduyla, anlayışıyla özellikle insansız araçlar, insansız sistemler üzerinden ülkemizin çalışmalarına katkı sağlayarak, çorbada bizim de tuzumuzun olmasını istiyoruz."