Hüseyin Tülek ve Fatmanur, Nefes Kır Bahçesi'ndeki düğünde mutluluklarını paylaştı - Son Dakika
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Hüseyin Tülek ve Fatmanur, Nefes Kır Bahçesi'ndeki düğünde mutluluklarını paylaştı

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Hüseyin Tülek ve Fatmanur, Nefes Kır Bahçesi\'ndeki düğünde mutluluklarını paylaştı
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Balıkesir Posta TV Genel Yayın Yönetmeni ve İHA muhabiri Hüseyin Tülek, Fatmanur ile Nefes Kır Bahçesi'nde düzenlenen düğünde dünyaevine girdi. Balıkesir basın camiasından çok sayıda isim ve siyaset dünyasından isimler katıldı; düğün samimi ve neşeli atmosferde sona erdi.

Balıkesir Posta TV Genel Yayın Yönetmeni ve telifli İHA Muhabiri Hüseyin Tülek ile hayatını birleştirdiği Fatmanur, Nefes Kır Bahçesi'nde düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Genç çiftin düğünü, ailelerinin yanı sıra dostlarını ve sevenlerini de bir araya getirdi. Balıkesir basın camiasından çok sayıda ismin katıldığı gecede, siyaset dünyasından isimler de Hüseyin ve Fatmanur'u yalnız bırakmadı. Samimi ve neşeli bir atmosferde geçen düğünde Hüseyin ve Fatmanur, davetlilerin tebriklerini kabul ederken sevenleri de çiftin mutluluğuna ortak oldu. Müzik ve eğlencenin gece boyunca devam ettiği düğün, Hüseyin ve Fatmanur'un aileleri ve dostlarıyla paylaştığı güzel anlarla sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hüseyin Tülek ve Fatmanur, Nefes Kır Bahçesi'ndeki düğünde mutluluklarını paylaştı - Son Dakika
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