Pakistan, Afganistan\'dan fırlatılan 8 İHA\'nın düşürüldüğünü açıkladı

Pakistan, Afganistan'dan fırlatılan 8 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan, Afganistan'dan fırlatılıp hava sahasını ihlal eden 8 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Dördü Torkham Sınır Kapısı yakınına, dördü Kohat'taki dağlık alana düştü; saldırı girişimi, Pakistan'ın sınır bölgesindeki teröristlere yönelik saldırılarının ardından geldi.
Pakistan, Afganistan'da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
Pakistan ve Afganistan arasında İHA krizi patlak verdi. Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan'da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Kaynaklar, İHA'lardan dördünün Torkham Sınır Kapısı'na yakın bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattında yer alan dağlık alanlara düştüğünü aktardı.
Söz konusu İHA'lı saldırı girişimi Pakistan'ın Afganistan'da sınır bölgesinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından düzenlendi.
Kaynak: İHA
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