Milli Eğitim Müdürü Keleş, Bolvadin BİLSEM'deki İHA ve SİHA tasarımlarını yerinde gördü - Son Dakika
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Milli Eğitim Müdürü Keleş, Bolvadin BİLSEM'deki İHA ve SİHA tasarımlarını yerinde gördü

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Milli Eğitim Müdürü Keleş, Bolvadin BİLSEM\'deki İHA ve SİHA tasarımlarını yerinde gördü
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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Emirdağ, Çay ve Sultandağı'na da hizmet veren Bolvadin BİLSEM'i ziyaret ederek yerli İHA ve SİHA tasarımlarını inceledi. Keleş, projeler hakkında bilgi alıp yerli fikirlerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, bölge ilçelerine de hizmet veren Bolvadin Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret ederek öğrencilerin geliştirdiği yerli İHA ve SİHA tasarımları ile bilimsel projeleri yerinde inceledi.

Bolvadin'in yanı sıra Emirdağ, Çay ve Sultandağı ilçelerindeki öğrencilere de eğitim imkanı sunan Bolvadin BİLSEM, genç yeteneklerin teknoloji ve bilim alanındaki projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Keleş, kurumu ziyaret ederek yetenekli öğrencilerin kaleme aldığı ve tasarladığı projeleri tek tek inceledi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerin tasarladığı İHA ve SİHA modelleri başta olmak üzere bilim ve teknoloji odaklı çalışmaları yakından gözlemleyen Keleş, yürütülen faaliyetler hakkında öğretmen ve öğrencilerden detaylı bilgi aldı. Öğrencilerin teknolojik üretim yeteneklerinden ve ortaya koydukları yerli fikirlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, bilim ve teknoloji alanında geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Milli Eğitim Müdürü Keleş, Bolvadin BİLSEM'deki İHA ve SİHA tasarımlarını yerinde gördü - Son Dakika
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