Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Odessa'da hedefleri duyurdu, gece 129 İHA imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Odessa'da hedefleri duyurdu, gece 129 İHA imha edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Odessa\'da hedefleri duyurdu, gece 129 İHA imha edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de iki şirkete ait veri merkezlerini ve FP-5 Flamingo füzelerinin tutulduğu lokomotif deposunu hedef aldığını bildirdi. Odessa'da liman altyapısı, trafo merkezi ve İHA atölyesinin hedef alındığını, gece 129 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı.

MOSKOVA, 29 Eylül (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bi-mobile ve Parkovyi şirketlerine ait veri merkezleri ile içinde FP-5 Flamingo tipi füzelerin bulunduğu bir lokomotif deposunu hedef aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, gece saatlerinde Kiev bölgesinde insansız hava aracı (İHA) üretimi ve depolanmasında kullanılan Belogorodka depo terminalinin de hedef alındığı belirtildi. Odessa bölgesine yönelik saldırılarda ise Ukrayna'nın liman altyapısına elektrik sağlayan Usatovo trafo merkezi ile Velikodolinskoye'deki bir İHA üretim atölyesinin vurulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, İzmail Limanı'nda askeri yüklerin boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı ile Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi ve limana yaklaşmakta olan bir başka gemi daha saldırıların hedefi oldu.

Bakanlık ayrı bir açıklamada ise gece boyunca farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 129 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
İhlas Haber AjansıPolitikaSavunmaOdessaGüncelDünyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar! Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
16:28
TFF’den “Hakemler dosyası“ soruşturmasıyla ilgili açıklama
TFF'den "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:09:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Odessa'da hedefleri duyurdu, gece 129 İHA imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei