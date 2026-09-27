Kırşehir'de dron, İHA ve SİHA testleri için MKE ile adım atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de dron, İHA ve SİHA testleri için MKE ile adım atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir\'de dron, İHA ve SİHA testleri için MKE ile adım atıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte dron, İHA ve SİHA testlerinin yapılacağı Savunma Sanayi Test ve AR-GE Merkezi için adım atıldığını belirtti. Erkan, Vali Demiryürek ve MKE Genel Müdürü Keleş ile görüştü, merkezin istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentin savunma sanayii alanındaki rolünü daha da güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.

Erkan, yazılı açıklamasında, Vali Murat Sefa Demiryürek, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile bir araya gelerek proje süreci ve atılacak adımları değerlendirdiklerini, kentte saha incelemesi yaptıklarını ifade etti.

Kırşehir'den Türkiye'nin yarınları için önemli bir adım atılacağını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Dron, İHA, SİHA ve savunma sanayii teknolojilerimizin kritik testlerinin gerçekleştirileceği 'Savunma Sanayi Test ve AR-GE Merkezi' Kırşehir'imizin yüksek teknoloji ve savunma sanayii alanındaki potansiyeline yeni bir güç katacak. Gök vatanımızın güvenliğine hizmet eden milli teknolojilerimizin en önemli test süreçlerinden bir bölümünün Kırşehir'imizde gerçekleştirilmesi, şehrimizin üretim kabiliyetine, nitelikli istihdamına ve teknolojik altyapısına önemli katkı sağlayacak. Kırşehir'imizin ekonomisine, istihdamına ve teknoloji vizyonuna güç katacak. Tam bağımsız savunma sanayii hedeflerine katkı sağlayacak merkezimiz hayırlı olsun. Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıNecmettin ErkanMilletvekiliAK PartiPolitikaKırşehirEkonomiGüncelSİHAMKESon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Türkiye’den denizlerde bir ilk Yerli üretim dev gemi suya indirildi Türkiye'den denizlerde bir ilk! Yerli üretim dev gemi suya indirildi
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yeni evli çiftin sır ölümü Jandarma bu detaya odaklandı Yeni evli çiftin sır ölümü! Jandarma bu detaya odaklandı
Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket Sürücü sadece 15 yaşındaydı Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket! Sürücü sadece 15 yaşındaydı
17:45
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
17:24
Fenerbahçe’de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
17:19
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 17:49:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırşehir'de dron, İHA ve SİHA testleri için MKE ile adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei