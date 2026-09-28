Kiev\'de akademi binası alev aldı, en az bir kişi öldü, Zelenskiy yanıt sözü verdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehir merkezindeki ünlü Ulusal Bilimler Akademisi saldırıya uğradı. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırıda yapı alev içinde kalırken, içeridekiler pencerelerden sarkarak kurtulmaya çalıştı.Saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Pencerelere çıkan kişilerin kurtulup kurtulmadığı bilinmiyor.Akademi binası, önde gelen Ukraynalı bilim insanlarının ofislerine ev sahipliği yapıyordu.Almanya Büyükelçiliği de bu binanın hemen yanında yer alıyor.BBC Ukraynaca muhabiri Sofia Sereda, bina çevresinde yoğun duman görüldüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırı sonrası bir açıklama yaptı ve "Buna karşılık Rusya'ya mutlaka yanıt verilecektir" dedi."Rusya tüm bunların hesabını vermeli ve gerçek sonuçlarıyla yüzleşmelidir. Ukrayna'ya destek olan herkese teşekkür ederim!" şeklinde konuştu.Zelenskiy bu saldırıyla birlikte, Kiev'de bir ilaç şirketi ve benzin istasyonları ile Dnipro'da bir iş merkezinin vurulduğunu söyledi.Ukraynalı yetkililer saldırılarda en az üç kişinin öldürüldüğü, 19 kişi ise yaralandığını açıkladı.Ulusal Bilimler Akademisi binası, mimar Alexander Beretti'nin tasarımıyla 1851–1852 yıllarında inşa edildi.