Kiev'de akademi binası alev aldı, en az bir kişi öldü, Zelenskiy yanıt sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Kiev'de akademi binası alev aldı, en az bir kişi öldü, Zelenskiy yanıt sözü verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kiev\'de akademi binası alev aldı, en az bir kişi öldü, Zelenskiy yanıt sözü verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiev'de Ulusal Bilimler Akademisi binasına İHA saldırısı düzenlendi, bina alev aldı ve en az bir kişi öldü. Zelenskiy Rusya'ya mutlaka yanıt verileceğini söylerken yetkililer saldırılarda en az 3 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehir merkezindeki ünlü Ulusal Bilimler Akademisi saldırıya uğradı. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırıda yapı alev içinde kalırken, içeridekiler pencerelerden sarkarak kurtulmaya çalıştı.Saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Pencerelere çıkan kişilerin kurtulup kurtulmadığı bilinmiyor.Akademi binası, önde gelen Ukraynalı bilim insanlarının ofislerine ev sahipliği yapıyordu.Almanya Büyükelçiliği de bu binanın hemen yanında yer alıyor.BBC Ukraynaca muhabiri Sofia Sereda, bina çevresinde yoğun duman görüldüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırı sonrası bir açıklama yaptı ve "Buna karşılık Rusya'ya mutlaka yanıt verilecektir" dedi."Rusya tüm bunların hesabını vermeli ve gerçek sonuçlarıyla yüzleşmelidir. Ukrayna'ya destek olan herkese teşekkür ederim!" şeklinde konuştu.Zelenskiy bu saldırıyla birlikte, Kiev'de bir ilaç şirketi ve benzin istasyonları ile Dnipro'da bir iş merkezinin vurulduğunu söyledi.Ukraynalı yetkililer saldırılarda en az üç kişinin öldürüldüğü, 19 kişi ise yaralandığını açıkladı.Ulusal Bilimler Akademisi binası, mimar Alexander Beretti'nin tasarımıyla 1851–1852 yıllarında inşa edildi.

Kaynak: BBC
İhlas Haber AjansıUluslararasıPolitikaGüvenlikRusyaDünyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
13:51
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı Katiline evladı gibi bakmış
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:23:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kiev'de akademi binası alev aldı, en az bir kişi öldü, Zelenskiy yanıt sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei