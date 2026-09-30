Arnavutköy'de kıyıya vuran İHA parçaları kontrollü patlatmayla imha edildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de kıyıya vuran İHA parçaları kontrollü patlatmayla imha edildi

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Arnavutköy Yeniköy Sahili'nde çalışan ekipler, insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen parçaları kıyıda buldu. Jandarmanın güvenlik gerekçesiyle kapattığı sahile, parçaların içinde yakıt olduğu düşünüldüğü için Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi. İş makinesiyle açılan çukura yerleştirilen parçalar kontrollü şekilde patlatıldı; kumları havaya kaldıran patlama cep telefonuyla görüntülendi.

Arnavutköy, Yeniköy Sahili'nde İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ait olduğu değerlendirilen ve içerisinde yakıt bulunduğu belirtilen parçalar, Sualtı Savunma (SAS) ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Patlatma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de kıyıya vuran İHA parçaları kontrollü patlatmayla imha edildi

KIYIYA VURMUŞ HALDE BULUNDU

Yeniköy Sahili'nde çalışma yapan ekipler, kıyıya vurmuş halde İHA'ya ait olduğu değerlendirilen cisimler buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sahili güvenlik gerekçesiyle kapattı.

Arnavutköy'de kıyıya vuran İHA parçaları kontrollü patlatmayla imha edildi

İçerisinde yakıt olduğu düşünülen sıvı bulunan cisimlerin incelenmesinin ardından güvenli şekilde imha edilmesi amacıyla bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Parçalar, iş makinesiyle açılan derin çukura yerleştirildikten sonra kontrollü şekilde imha edildi.

Arnavutköy'de kıyıya vuran İHA parçaları kontrollü patlatmayla imha edildi

PATLAMA ANI KAMERADA

Şüpheli cisimlerin imha edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar havaya yükselirken, şiddetli bir ses duyuldu.

Arnavutköy'de kıyıya vuran İHA parçaları kontrollü patlatmayla imha edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de kıyıya vuran İHA parçaları kontrollü patlatmayla imha edildi - Son Dakika
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