Kırşehir\'de İHA ve SİHA test merkezi için vali ve MKE Genel Müdürü bir araya geldi

Kırşehir'de, dron, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve savunma sanayii teknolojilerinin testlerinin gerçekleştirileceği Test ve AR-GE Merkezi'nin kurulması için çalışmalar başladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Kamil Avşaroğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan bir araya gelerek merkezin kurulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kurulacak tesisin şehir ekonomisi açısından da önemli katkılar sunacağını belirtti.