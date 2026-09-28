Kocaeli\'de yapay zeka ve dronlarla yıllık 50 milyon dolarlık tarım kaybı azaltılacak

Kocaeli'de tarımsal üretimde hastalık ve zararlıların sebep olduğu yıllık 50 milyon dolarlık kaybı önlemek amacıyla yapay zeka, İHA ve dronların kullanılacağı "Akıllı Zirai Mücadele Projesi" hayata geçirildi. Kandıra'da 5 bin dekarlık pilot alanda uygulanmaya başlanan sistemle, hastalıklar erken tespit edilerek çiftçilere mobil uygulama üzerinden anlık müdahale uyarısı gönderilecek.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, kentteki bitkisel üretimde hastalık ve yabancı otların neden olduğu yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık kaybı azaltmayı hedefliyor. Projeyle ayrıca tarımsal üretime yıllık 10 milyon dolarlık ek ekonomik katkı sağlanması öngörülüyor.

5 bin dekarlık alan multispektral kameralarla taranacak

Pilot bölge olarak belirlenen Kandıra Toramanlar Tarımsal Sulama Sahası'ndaki 5 bin dekarlık alanda, 3 tahmin ve uyarı sistemi ile 8 kameralı zararlı takip istasyonunun kurulumu tamamlandı.

Proje kapsamında tarım alanları multispektral kameralı dronlarla görüntülenecek. Elde edilen saha görüntüleri, uydu verileri ve istasyonlardan alınan anlık bilgiler, yapay zeka destekli "Karar Destek Sistemi"nde analiz edilecek. Sistem, hangi parselde hastalık veya zararlı bulunduğunu tespit ederek, müdahale önerilerini mobil uygulama üzerinden doğrudan üreticilerin cep telefonlarına gönderecek.

Sistemin ürettiği veriler doğrultusunda sahadaki zirai mücadele çalışmaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait zirai insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilecek.

"Teknolojiyi çiftçimizin hizmetine sunuyoruz"

Sistemin işleyişi, Kandıra'nın Selimköy Mahallesi'nde düzenlenen programla çiftçilere uygulamalı olarak anlatıldı. Ekrana yansıtılan veriler üzerinden üreticilere bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Hasan Aydınlık, teknolojiyi sahaya taşıyarak çiftçinin doğru zamanda doğru müdahaleyi yapmasına imkan sağlayacaklarını belirtti. Aydınlık, tarımsal ürünleri hastalıklardan koruyarak kayıpları en aza indirmeyi ve verimi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programa katılan üreticiler ise hastalıkların erken tespit edilmesinin rekolte açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, sağlanan sulama ve teknoloji altyapısı desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, MARKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Ömer Kaya ve Selimköy Mahalle Muhtarı Emin Akçay da katıldı. Etkinlik, sahadaki tahmin, uyarı ve zararlı takip istasyonlarının incelenmesiyle sona erdi.