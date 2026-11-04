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Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

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Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü
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Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü
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ABD'de ara seçimlerin ardından Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandığı yönündeki projeksiyonlar üzerine konuşan Demokrat lider Hakeem Jeffries, "Amerika geri döndü. Büyük Amerikan geri dönüşü bugün başlıyor" dedi. Konut, gıda ve benzin fiyatlarını düşürme, Medicaid kesintilerini geri alma ve yolsuzluk iddialarının üzerine gitme sözü veren Jeffries, "Amerika satılık değil" ifadelerini kullandı. Jeffries, Meclis Başkanı seçilmesi halinde bu göreve gelen ilk siyahi isim olacak.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ardından Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme ihtimali güçlenirken, Demokratların Meclis lideri Hakeem Jeffries'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Washington DC'de partisinin seçim gecesi merkezinde destekçilerine seslenen Jeffries, seçim sonuçlarını ülkede değişim talebinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Demokratların güçlü sonuçlar elde ettiği seçimlerin ardından Jeffries, ekonomik sorunların çözülmesi, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve kamu yönetimindeki yolsuzluk iddialarının araştırılmasının öncelikleri olacağını söyledi.

"AMERİKA GERİ DÖNDÜ"

Seçim gecesi yaptığı konuşmada sonuçları Amerikan halkının değişim isteğiyle ilişkilendiren Jeffries, "Bu bir değişim seçimi. Köklü bir değişim gerçekleştirmemiz gerekiyor. İşler yolunda gitmiyor" dedi.

Jeffries, konuşmasının devamında "Amerika geri döndü. Büyük Amerikan geri dönüşü bugün başlıyor" ifadelerini kullanarak seçim sonuçlarının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu savundu.

"KONUT, MARKET VE BENZİN FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Demokratların yeni dönemdeki önceliklerini sıralayan Jeffries, özellikle hayat pahalılığına dikkat çekti. Amerikalıların konut, gıda ve enerji giderleri nedeniyle ekonomik baskı altında olduğunu belirten Demokrat lider, bu alanlarda fiyatların düşürülmesi için çalışacaklarını söyledi.

Jeffries, "Konut, market alışverişi ve benzin fiyatlarının yüksekliğini azaltmak için kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDICAID KESİNTİLERİNE VURGU

Sağlık hizmetlerine erişimin de Demokratların gündemindeki temel başlıklardan biri olacağını belirten Jeffries, ihtiyaç duyan herkesin doktora gidebilecek ekonomik imkanlara sahip olması gerektiğini söyledi.

Jeffries, "Her Amerikalının ihtiyaç duyduğunda doktora gidebilmesini sağlamak için mücadele edeceğiz" dedi. Demokrat lider, düşük gelirli Amerikalılara sağlık güvencesi sağlayan Medicaid programında yapılan kesintilerin geri alınması için de çalışacaklarını açıkladı.

Demokratlar, seçim öncesinde hazırladıkları ilk 100 günlük çalışma planında da Medicaid kesintilerinin geri alınmasını ve sağlık sigortası desteklerinin yeniden düzenlenmesini öncelikli hedefler arasında göstermişti.

"YOLSUZLUK YAPANLARDAN HESAP SORACAĞIZ"

Jeffries, konuşmasında kamu yönetimindeki yolsuzluk iddialarına da değindi. Demokratların yeni dönemde denetim mekanizmalarını etkin biçimde kullanacağını belirten Jeffries, ülkede benzeri görülmemiş yolsuzluklara karıştığını öne sürdüğü kişilerden hesap sorulacağını söyledi.

Seçim kampanyalarında büyük servet sahiplerinin etkisini de eleştiren Jeffries, "Zenginler, varlıklılar ve güçlü bağlantıları olanlar bu seçimi satın almaya çalıştı. Amerikan halkı ise güçlü bir yanıt vererek Amerika'nın satılık olmadığını açıkça ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"BU PARTİZAN DEĞİL, VATANSEVER BİR AN"

Jeffries, konuşmasının sonunda seçim sonuçlarının yalnızca Demokrat Parti açısından değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

"Bu partizan bir an değil, vatansever bir an" diyen Jeffries, "Bu kırmızı, beyaz ve mavi bir an. Çünkü bu gece Amerika kazandı" sözleriyle destekçilerine seslendi.

ABD TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATABİLİR

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanacağı yönündeki projeksiyonların gerçekleşmesi ve Meclis'in kendisini başkan seçmesi halinde Hakeem Jeffries, ABD tarihinde bu göreve gelen ilk siyahi isim olacak.

Decision Desk HQ, Demokratların Temsilciler Meclisi çoğunluğunu kazandığını öngördü. Ancak seçim projeksiyonları resmi sonuçların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Demokratların çoğunluğu elde etmesi, Trump yönetiminin kalan görev süresinde Kongre'deki güç dengelerini değiştirebilir.

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