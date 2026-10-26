Irak Başbakanı Zeydi, Amman'da Kral 2. Abdullah ile ticari işbirliğini ele aldı - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, Amman'da Kral 2. Abdullah ile ticari işbirliğini ele aldı

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Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, Amman'da Kral 2. Abdullah ile ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgesel istikrarı ele aldı. Görüşmede ortak yatırım projeleri ve önceki anlaşmaların uygulanması da masaya yatırıldı.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgesel istikrarın sağlanmasını ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'a giden Zeydi, Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması, ortak yatırım projelerinin geliştirilmesi ve daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanması konuları masaya yatırıldı.

Ziyaretin iki ülke arasındaki tarihsel ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığını belirten Zeydi, Irak'ın farklı ülkelerle ilişkilerinde denge ve karşılıklı çıkarlar ilkesini benimsediğini ifade etti.

Bölgedeki kriz ve gerilimlerin sona erdirilmesi için koordinasyonun sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Zeydi, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da ülkesinin Irak ile siyasi, ekonomik ve kalkınma alanlarındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirttiği ve Irak'ın bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarına desteğini yinelediği aktarıldı.

Ziyaret kapsamında iki ülkenin başbakanlarının başkanlığında genişletilmiş heyetler arası toplantı yapılması ve ekonomik işbirliği ile ortaklığı geliştirmeye yönelik çeşitli mutabakat zabıtlarının imzalanması planlanıyor.

Kaynak: AA
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