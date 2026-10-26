Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı

Fuhuş operasyonunda Eskişehir'de dikkat çeken bir karar çıktı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik soruşturmada yakalanan 18 şüphelinin tamamı tutuklandı. Başsavcılık, dosyaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

18 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 18 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin sorgularını tamamladıktan sonra tamamının tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 18 kişinin tamamı cezaevine gönderildi.

FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VE YER TEMİNİ SUÇLARI ARAŞTIRILIYOR

Operasyon, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Soruşturmanın odağında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlamaları bulunuyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 18 KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik önüne çıkarılan şüphelilerin isimlerinin baş harfleri S.A., D.A., K.Ö., M.E., İ.B.A., F.Ö., Z.Ö., D.C.G., E.Ö., O.U.G., Y.Y., M.E.G., M.T., A.K.A., E.İ.K., M.T., E.K. ve Ö.Ö. olarak açıklandı. Hakimlik, yapılan sorgulamaların ardından 18 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.