Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu

abbas dursun:

ülke o kadar bozulmuşki o kadar bozulmuşki hatta ben bu bozukluğun cumhuriyet kurulduğundan beri olduğunu düşünüyorum batı bu interneti çıkardıki lan hödükler siz bağırıyonuz yok biz şuyuz biz türküz biz kürdüz biz buyuz alın gerçek yüzünüzü ve kurucunuzun ve saz ekibinin sizi nasıl bir canavar topluma çevirdiğini görün dedi ?????? olay kısaca budur