Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Haber Videosu

Esenyurt’ta bir binaya girip zilleri çalarak boş daireyi tespit eden iki kadın şüpheliden biri gözcülük yaparken diğeri kapıyı saniyeler içinde açtı; binadan gelen sesler üzerine panikleyen hırsızlar hızla kaçtı.

İstanbul Esenyurt’ta bir binaya giren iki kadın şüpheli, dairelerin zillerini tek tek çalarak içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evi hedef aldı. Hırsızlık amacıyla hareket eden şüphelilerin saniyeler içinde kapıyı açarak içeri girdiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

ZİLİ ÇALIP BOŞ DAİREYİ TESPİT ETTİLER

Gündüz saatlerinde binaya giren iki kadın, dairelerin zillerini çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ziline bastıkları daireden yanıt alamayan şüpheliler, ev sahibinin olmadığını kesinleştirdikten sonra harekete geçti.

BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI, DİĞERİ SANİYELER İÇİNDE İÇERİ GİRDİ

Şüphelilerden biri binada gözcülük yaparken, diğeri ise özel bir yöntemle dairenin kapısını saniyeler içinde açarak içeri sızdı. Tam soygunu gerçekleştirecekleri sırada binadan gelen sesler üzerine paniğe kapılan iki kadın şüpheli, hiçbir şey alamadan hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

EsenyurtGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Karagoz Mehmet Karagoz:
    yakalananlara naptınız kı.? belki bunları da defalarca yakaladınız.. hey iyiye gidemeyen ülkem heyyyy 8 0 Yanıtla
  • BARBAROS BARBAROS:
    İçerde kelli felli bir adam olacak bunları içeri alacak..............:)) 5 0 Yanıtla
    Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    İçlerine tükürecek sonra???? 2 0
  • Fatih AVŞAR Fatih AVŞAR:
    Ev sahibi alacak ikisini içeri... Saatlerce.. hiç bir şeyde yapamazlar. Bak bakalım bı daha yapıyorlar mı 2 0 Yanıtla
  • abbas dursun abbas dursun:
    ülke o kadar bozulmuşki o kadar bozulmuşki hatta ben bu bozukluğun cumhuriyet kurulduğundan beri olduğunu düşünüyorum batı bu interneti çıkardıki lan hödükler siz bağırıyonuz yok biz şuyuz biz türküz biz kürdüz biz buyuz alın gerçek yüzünüzü ve kurucunuzun ve saz ekibinin sizi nasıl bir canavar topluma çevirdiğini görün dedi ?????? olay kısaca budur 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Kapıyı nasıl ne ile açıyorlar acaba? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Seçim gündemi ısındı Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
İlçeyi karıştıran fotoğraf İlçeyi karıştıran fotoğraf
Kocaeli’de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti Kocaeli'de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti
Kolye tartışması kanlı bitti Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:26
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
17:00
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
13:12
Görüntüler Türkiye’nin turizm cennetinden Yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı
Görüntüler Türkiye'nin turizm cennetinden! Yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 17:55:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei