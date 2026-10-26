Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetim, zorlu deplasman öncesi sarı-lacivertli taraftarlar için anlamlı bir hazırlık yaptı.

BERE VE YAĞMURLUK HEDİYE EDİLECEK

A Spor’un haberine göre; RAMS Park'taki misafir takım tribününde yerini alacak olan Fenerbahçe taraftarlarına kulüp tarafından bere ve yağmurluk hediye edilecek.

AYLAR ÖNCESİNDE DE YAPILMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp benzer bir uygulamayı geçtiğimiz Ocak ayında da hayata geçirmişti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalinde taraftarlarına bere ve yağmurluk temin eden Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Yönetimin bu adımı, taraftarlar arasında unutulmaz kupa zaferini de yeniden hatırlattı.