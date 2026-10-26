Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya - Son Dakika
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Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya

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Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
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Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtılacak.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetim, zorlu deplasman öncesi sarı-lacivertli taraftarlar için anlamlı bir hazırlık yaptı.

BERE VE YAĞMURLUK HEDİYE EDİLECEK

A Spor’un haberine göre; RAMS Park'taki misafir takım tribününde yerini alacak olan Fenerbahçe taraftarlarına kulüp tarafından bere ve yağmurluk hediye edilecek.

Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya

AYLAR ÖNCESİNDE DE YAPILMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp benzer bir uygulamayı geçtiğimiz Ocak ayında da hayata geçirmişti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalinde taraftarlarına bere ve yağmurluk temin eden Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Yönetimin bu adımı, taraftarlar arasında unutulmaz kupa zaferini de yeniden hatırlattı.

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GalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    fb liler gol yağmuru altında yağmurluk kurtarmaz hocam 0 1 Yanıtla
    ikoyuncu.6301 ikoyuncu.6301:
    fener kazanacak skor 1-2 0 0
  • hsyndalci hsyndalci:
    Sahi o maç niye oynandı , fener zırlamasın diye.Yoksa ligde kupada cimbomundu zaten. 0 1 Yanıtla
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