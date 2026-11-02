Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
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Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

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Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
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Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındı. Ünlü rapçinin avukatı Şükrü Sarıdere, sanatçının yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğrularken ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi. 2022 yılında koronavirüs nedeniyle ağır bir sağlık mücadelesi veren Killa Hakan'ın yeniden hastaneye kaldırılması sevenlerini endişelendirdi.

Killa Hakan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçinin sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Sanatçının son durumuna ilişkin açıklamayı avukatı Şükrü Sarıdere yaptı.

KİLLA HAKAN YENİDEN YOĞUN BAKIMDA

Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili merak edilen ayrıntılara ilişkin avukatı Şükrü Sarıdere'den açıklama geldi. Sarıdere, yaptığı bilgilendirmede Killa Hakan'ın şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğruladı. Ünlü rapçinin hangi sağlık sorununu yaşadığına ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere, sanatçının sağlık durumuyla ilgili oluşan merak ve endişenin farkında olduklarını belirtti. Sarıdere, özellikle bu hassas süreçte Killa Hakan'ın ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin yayılmaması gerektiğini vurguladı. Avukat Sarıdere, yeni ve doğrulanmış bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunu aynı hesap üzerinden bilgilendireceklerini bildirdi. Killa Hakan'ın sevenlerine de seslenen Sarıdere, sanatçı ve ailesi için dua edilmesini ve iyi dileklerin eksik edilmemesini istedi.

2022 YILINDA DA ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERMİŞTİ

Killa Hakan'ın yeniden yoğun bakıma alınması, ünlü rapçinin 2022 yılında yaşadığı ağır sağlık sorunlarını da hatırlattı. Haziran 2022'de koronavirüse yakalanan sanatçı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi görmüştü. O dönemde rapçinin hayati tehlike yaşadığına ilişkin açıklamalar gelmişti. Rapçi Massaka, Killa Hakan'ın sağlık durumunun kritik olduğunu duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Koronavirüsün ardından sanatçının bağışıklık sisteminin ciddi şekilde etkilendiği, böbrekleri ve akciğerlerinde hasar oluştuğu aktarılmıştı.

Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Hakan DurmuşKoronavirüsMagazinSon Dakika

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