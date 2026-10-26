Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım

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Abdülkerim Bardakcı\'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım
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Abdülkerim Bardakcı\'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Park’ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde heyecan tırmanırken, sarı-kırmızılıların milli stoperi Abdülkerim Bardakcı’dan ezeli rakiplerine gönderme içeren bir hamle geldi.

ABDÜLKERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan tecrübeli savunmacı, Galatasaray tribünlerinin ezeli rakipleri Fenerbahçe için söylediği meşhur tezahüratı kullandı. Bardakcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı ve "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?" sözlerine yer verdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. 

Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki geldi ve derbi öncesi rekabetin dozunu daha da arttı.

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Abdülkerim BardakcıSosyal MedyaGalatasarayFenerbahçeFutbolMedyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    osimene kırmızı kart gostertsinler sonra anladin sen onu Abdül haaaaa 2 1 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ Bekir DEMİRİ:
    İkinci lig oyuncusu 0 0 Yanıtla
  • Selim Sayan Selim Sayan:
    Abdulkerim yeseydide aynı şeyleri barcelona icinde yazsaydin keşke kardesim benim yazilacak o kadar cok sey varki sana ama seni kendini o degerli formanin hakkini veremeyip seni konusturan fenerin hocasi ve topcularini opmek lazim 0 0 Yanıtla
  • altay atabey altay atabey:
    Ali sami yen i kapatırken çaktık, yeni yere geçtiniz oradada çaktık, sizin kocanız biziz, şov yapmak için, kötü oyununu perdelemek için zirzopluk yapıyor. 0 0 Yanıtla
    erdal Gümüştaş erdal Gümüştaş:
    En önemlisi Fenerbahçe'nin stadında çaktık kupayı orada karanlıkta gerdeğe girerek sizden aldık 0 0
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Valla ne güzel demiş ha ha 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım - Son Dakika
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