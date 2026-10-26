Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bayrampaşa\'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bayrampaşa\'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
Haber Videosu

Bayrampaşa'da iddiaya göre yol, çalışma sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sev edildi. Göçük altında mahsur kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da çalışma sırasında yol çöktü. Göçük altında kalanları olduğu iddia edilirken, olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa’da yürütülen bir çalışma sırasında iddiaya göre yol henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Çökme sonucu göçük altında kalan kişilerin olduğu öğrenilirken, ekipler zamanla yarışarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA
Bayrampaşaİstanbul3. SayfaİtfaiyeGüncelPolisAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erdi Özakdarma Erdi Özakdarma:
    eskiden yol yapıyor diye oy veriyorlardı.. şimdi onu bile yapamıyorlar... 5 12 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Doğru valla Eko Türkiye nin Eko sistemini fena bozdu neyse 2543 sene kurtulcagiZ gibi 0 1
  • Y. Selim Y. Selim:
    bina çöker de yol çökmesi nedir artık yeter 6 3 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    İstanbulda Zulüm 2019da başladı 4 3 Yanıtla
  • najimtayfun najimtayfun:
    artık yer bile dayanamıyor bu kadar yogunluktan 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Kartal Ahmet Kartal:
    Denetleme var mı? Sanki Allah aşkına şans eseri yaşıyoruz. Bu hayatta 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı Hepsi cezaevini boyladı Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
19:14
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
18:18
Siirt’te petrol sahasında yangın
Siirt'te petrol sahasında yangın
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 19:33:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei