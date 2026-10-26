Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde yapay zekanın skor tahmini dikkat çekti. ChatGPT tarafından yapılan değerlendirmede Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüzde 45, Fenerbahçe'nin yüzde 25 olarak gösterilirken, karşılaşmanın 4-3 sona ereceği tahmin edildi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Devmücadele öncesinde ChatGPT'ye yaptırıldığı belirtilen derbi tahmininde hem galibiyet ihtimalleri hem de maçın olası skoru yer aldı.
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE GÖSTERİLDİ
Haberde aktarılan yapay zeka değerlendirmesine göre Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimali yüzde 45, Fenerbahçe'nin galibiyet ihtimali ise yüzde 25 olarak belirtildi. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma olasılığı yüzde 30 olarak gösterildi. Değerlendirmede, maçın çekişmeli geçebileceği ve ilk golün karşılaşmanın gidişatında belirleyici olabileceği ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN ERKEN GOLÜ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Yapay zeka analizinde Fenerbahçe'nin karşılaşmanın ilk dakikalarında bulabileceği bir golün oyun planlarını değiştirebileceğine dikkat çekildi. Orta sahadaki mücadelenin de derbinin sonucunda önemli rol oynayabileceği belirtildi. İki takımın kontrollü başlaması halinde beraberlik ihtimalinin güçlenebileceği değerlendirildi.
YAPAY ZEKADAN 7 GOLLÜ DERBİ TAHMİNİ
ChatGPT'ye atfedilen tahminde karşılaşmanın 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona ereceği öngörüldü. Böylece derbide toplam 7 gol atılabileceği yönünde bir tahmin ortaya konuldu. Öte yandan açıklanan yüzdelik oranların ve skor tahmininin hangi istatistiksel verilere ya da hesaplama yöntemine dayandığı belirtilmedi. Bu nedenle söz konusu değerlendirme, doğrulanmış bir istatistiksel tahmin modeli sonucu olarak değil, yapay zekaya atfedilen bir öngörü olarak değerlendiriliyor.
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