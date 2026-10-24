Arap Birliği Genel Sekreteri, Kerek'teki kilise saldırısını terör eylemi diye kınadı - Son Dakika
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Arap Birliği Genel Sekreteri, Kerek'teki kilise saldırısını terör eylemi diye kınadı

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Arap Birliği Genel Sekreteri, Kerek\'teki kilise saldırısını terör eylemi diye kınadı
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Ürdün'ün Kerek kentinde cenaze sırasında kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi saldırıyı kabul edilemez bir terör eylemi olarak kınarken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

KAHİRE, 24 Ekim (Xinhua) -- Arap Birliği, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak Ürdün ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi cuma günü yaptığı açıklamada, ibadethanelerin hedef alınmasının kabul edilemez bir "terör eylemi" ve insani değerlerin açık ihlali olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise "hain bir terör saldırısı" olarak nitelendirdiği olayda hayatını kaybedenler için Ürdün Kralı II. Abdullah'a ve Ürdün halkına başsağlığı diledi.

Sisi, "Tüm insani değerleri ihlal eden bu korkunç eylemleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerek kentinde bir cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin yaralandığını bildirdi.

Müdürlük sözcüsü, saldırının kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua
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