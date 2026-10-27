Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda - Son Dakika
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Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda

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Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
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Akaryakıt fiyatlarına kasım ayı başında yeni bir zam yapılması bekleniyor. 1 Kasım'dan itibaren benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş ÖTV artışı öngörülüyor. Zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı ilk kez 100 lirayı aşarken, benzinin litre fiyatı da 80 liranın üzerine çıkabilecek.

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi ortaya çıktı. Kasım ayı başından itibaren benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşarken, benzin fiyatları da 80 lira sınırının üzerine çıkacak.

1 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurşunsuz benzin türlerinde maktu ÖTV tutarları yeniden düzenlenmişti. Ağustos ayında motorin için başlatılan kademeli ÖTV artışı benzine de yansıtılırken, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan üç aşamalı zam takviminde ikinci aşamaya gelindi.

BENZİNE 4 LİRA 15 KURUŞ, MOTORİNE 3 LİRA 60 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor.

Ancak piyasaların hafta sonu kapalı olması nedeniyle zamların pompaya ne zaman yansıyacağı henüz netleşmedi. Sektör kaynakları, geçmişte cuma günü kapanış verileri üzerinden hesaplanan zamların hafta başında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak aynı uygulamanın devam edip etmeyeceğinin takip edildiğini belirtiyor.

MOTORİN İLK KEZ 100 LİRAYI AŞABİLİR

26 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan pompa fiyatları dikkate alındığında, kasım ayı başında beklenen ÖTV artışı akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere taşıyabilir.

Zamların pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının Türkiye genelinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez 100 lira barajını aşması, benzinin litre fiyatının ise 80 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 76 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı 96 lira 80 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 41 lira 20 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Anadolu yakasında ise benzin 76 lira 10 kuruş, motorin 96 lira 60 kuruş ve LPG 40 lira 60 kuruştan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 77 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı 97 lira 90 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 41 lira 29 kuruş olarak uygulanıyor.

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzinin litre fiyatı 77 lira 50 kuruş, motorinin litre fiyatı 98 lira 10 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 41 lira 20 kuruş seviyesinde bulunuyor.

EkonomiGüncelÖTVZamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Reşit Karakuş Reşit Karakuş:
    kös babam kös 0 0 Yanıtla
  • Halil Kurdal Halil Kurdal:
    Ey dostum Trump diyen Bugün makarnacılar bile Makarnaya muhtaç edecek kain olmaya gerek yok 0 0 Yanıtla
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