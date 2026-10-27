Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme - Son Dakika
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Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

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Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyururken, iki liderin hangi konuları ele alacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

GÖRÜŞME SAAT 14.00'TE

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin saat 14.00'te gerçekleşeceği öğrenildi. Görüşmenin gündemine ilişkin ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN DUYURDU

Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."İKİ LİDER 6 AĞUSTOS'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

BEŞTEPE'DEKİ SON GÖRÜŞME 6 AĞUSTOS'TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Ağustos 2026'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin gündeminde, TBMM'ye sunulan çerçeve yasa teklifinin bulunduğu belirtilmişti.

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SON DAKİKA: Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme - Son Dakika
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