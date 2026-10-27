Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı - Son Dakika
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Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

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Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
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Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
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Brezilya'da bir erkek, sokak ortasında saldırdığı kadının başına silah dayayarak dehşet saçtı. Kadının çığlıklarına rağmen saldırısını sürdüren şüpheli, polis ekiplerinin iki el ateş etmesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan ve darbedilen kadın hastaneye kaldırılırken, saldırganın kullandığı silahın sahte olduğu ve daha önce de kadına yönelik şiddet suçlarına karıştığı ortaya çıktı.

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletine bağlı Criciúma kentinde, 26 Ekim Pazartesi günü kadına yönelik şiddet olayı yaşandı.

Vila Rica Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda bir erkek, birlikte olduğu kadına sokak ortasında saldırmaya başladı.

Kadının başına silah görünümlü bir nesne dayayan saldırgan, bir yandan da kadına yumruk atarak şiddet uyguladı. Korkuya kapılan kadının çığlıklarını duyan çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.

POLİSİN UYARILARINA RAĞMEN SALDIRIYA DEVAM ETTİ

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, saldırganın kadını boynundan kavrayarak hareketsiz bırakmaya çalıştığını ve başına darbeler indirdiğini gördü.

Polisler, saldırgana defalarca kadını bırakması ve elindeki silah görünümlü nesneyi yere atması yönünde uyarıda bulundu.

Ancak şüpheli, uyarıları dikkate almak yerine kadına yönelik saldırısını sürdürdü. Olay anında kaydedilen görüntülerde kadının çığlık attığı, çevredekilerin ise saldırgana kadını öldürmemesi için seslendiği duyuldu.

POLİS İKİ EL ATEŞ EDEREK SALDIRGANI DURDURDU

Kadının hayatının tehlikede olduğunu değerlendiren polis ekipleri, saldırıyı durdurmak için silah kullandı.

Santa Catarina Askerî Polisi 9. Tabur Komutanı Yarbay Mário Luiz Silva'nın açıklamasına göre, saldırganın uyarılara rağmen şiddete devam etmesi üzerine polisler iki el ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği şüpheli yere yığılırken, kadın saldırganın elinden kurtarıldı.

SİLAHIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yapılan incelemede, saldırganın kadını tehdit etmek için kullandığı silahın gerçek olmadığı belirlendi.

Gerçek tabancaya benzeyen nesnenin silah taklidi olduğu tespit edilirken, şüphelinin üzerinde ayrıca bir bıçak bulundu.

Saldırganın kullandığı nesnenin sahte olmasına rağmen kadının başına ve vücuduna darbeler indirdiği belirlendi.

KADININ BAŞINDA, YÜZÜNDE VE BOYNUNDA YARALAR OLUŞTU

Saldırıya uğrayan kadının başında, yüzünde ve boynunda yaralanmalar meydana geldi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kadını Hospital São José'ye kaldırdı. Polis tarafından vurulan saldırgan da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Her iki kişinin de hastaneye canlı olarak ulaştırıldığı açıklanırken, saldırganın yaralarının ağırlığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

SALDIRGANIN DAHA ÖNCE DE ŞİDDET KAYDI VARMIŞ

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin geçmişte de kadına yönelik şiddet olaylarına karıştığı belirtildi.

Saldırganın özellikle aile içi şiddet suçlarıyla bağlantılı çok sayıda polis kaydının bulunduğu, bunların arasında aynı kadına yönelik daha önceki olayların da yer aldığı aktarıldı.

Yaşananlar kadın cinayetine teşebbüs kapsamında değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganın kadını bir duvarın önünde sıkıştırdığı, başına silah görünümlü nesne dayadığı ve polislerin müdahalesine rağmen saldırısını sürdürdüğü görüldü.

Kadının çığlıkları arasında polislerin saldırgana ateş açmasıyla sona eren olayın görüntüleri, yaşanan tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Kadına şiddetBrezilyaPolisDünyaSon Dakika

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