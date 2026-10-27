Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları - Son Dakika
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Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları

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Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
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Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
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Vietnam'da Türk turist ailenin Hoi An Antik Kenti'ndeki tarihi alana açık kıyafetleri nedeniyle alınmamasının ardından bölgedeki kıyafet kurallarının ayrıntıları ortaya çıktı. Omuzları ve dizleri açıkta bırakan kıyafetlerle bazı tarihi ve dini yapılara girişe izin verilmezken, kurallara uymayan turistlere özel bir para cezası uygulanmadığı öğrenildi. Ağustos ayında da benzer şekilde giyinen yabancı bir turistin tarihi Japon Köprüsü'nden geri çevrildiği belirtildi.

Vietnam'ın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından Hoi An Antik Kenti'ne giden Türk turist ailesi, kıyafetlerinin tarihi alanın kültürel ve manevi dokusuna uygun bulunmaması nedeniyle görevliler tarafından geri çevrilmişti.

Yaşanan olay, Vietnam'daki tarihi ve dini mekânlarda uygulanan kıyafet kurallarını yeniden gündeme getirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Hoi An, geleneksel mimarisi, tapınakları, tarihi evleri ve Japon Köprüsü ile ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

OMUZLARI VE DİZLERİ KAPATMAK GEREKİYOR

Vietnam'da özellikle tapınaklar, pagodalar, dini yapılar ve tarihi mekânları ziyaret eden turistlerden bulundukları ortamın kültürel özelliklerine uygun giyinmeleri bekleniyor.

Ülkenin resmî turizm bilgilendirmelerinde, bu tür alanlara girerken omuzların ve dizlerin kapatılması gerektiği belirtiliyor.

Hoi An'daki tarihi evler, tapınaklar ve geleneksel toplantı salonlarını ziyaret edecek turistlere de benzer uyarılar yapılıyor. Hafif kumaşlı uzun pantolonlar ve omuzları örten tişörtler, uygun kıyafet seçenekleri arasında gösteriliyor.

UYGUN GİYİNMEYEN TURİSTLER İÇERİ ALINMAYABİLİYOR

Hoi An'daki kıyafet uygulaması yeni değil. Bölgedeki kültürel miras yetkilileri, tarihi mekânların korunması ve bu alanlara duyulan saygının sürdürülmesi amacıyla ziyaretçilerin kıyafetlerine dikkat edilmesini istiyor.

Görevliler, kıyafetleri uygun bulunmayan turistleri girişlerde uyarabiliyor. Ziyaretçilerden kıyafetlerini değiştirmeleri veya daha uygun hale getirmeleri talep edilebiliyor.

Vietnamlı yetkililer, 2021 yılında tarihi ve dini mekânlarda uygun kıyafeti bulunmayan ziyaretçilere giysi sağlanmasına yönelik bir uygulama planlandığını da açıklamıştı.

AĞUSTOS AYINDA BİR TURİST DAHA GERİ ÇEVRİLDİ

Hoi An'da benzer bir olay 4 Ağustos 2026'da yaşandı.

Tarihi Japon Köprüsü'nü ziyaret etmek isteyen yabancı bir kadın, transparan ve yüksek yırtmaçlı kıyafeti nedeniyle görevli tarafından durduruldu.

Turistin kıyafetinin tarihi yapının ziyaret kurallarına uygun olmadığını belirten kadın rehber, durumu İngilizce anlatarak ziyaretçiden alandan ayrılmasını istedi.

Uyarının ardından turist ve beraberindeki kişiler tarihi yapıdan ayrıldı.

Olayın ardından Hoi An Dünya Kültür Mirası Koruma Merkezi yetkilileri de kıyafet kurallarına ilişkin açıklama yaptı.

KIYAFET KURALINI İHLAL EDENLERE PARA CEZASI VAR MI?

Yetkililerin Ağustos 2026'da yaptığı açıklamaya göre Hoi An'ın tarihi bölgesindeki müze ve anıtsal yapılarda uygunsuz kıyafetler için özel bir para cezası düzenlemesi bulunmuyor.

Bu nedenle görevlilerin öncelikli yöntemi turistleri bilgilendirmek, uyarmak ve kıyafetlerini uygun hale getirmelerini istemek oluyor.

Ancak para cezası bulunmaması, ziyaretçilerin tarihi yapıların içine her türlü kıyafetle girebileceği anlamına gelmiyor. Görevliler, kurallara uygun giyinmeyen kişilerin ilgili yapıya girişine izin vermeyebiliyor.

GELENEKSEL KIYAFETLER DE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Hoi An'da haziran ayında da iki yabancı turistin Vietnam'ın geleneksel kıyafeti olan ao dai ile gezmesi tartışmalara neden olmuştu.

Kıyafetlerin geleneksel kullanım biçimine uygun olmadığı gerekçesiyle turistler uyarılmış, olayın ardından yerel yönetim inceleme başlatmıştı.

Hoi An yerel yönetimi, turistlere bölgenin kültürel özelliklerinin anlatılması ve ziyaret sırasında uygun kıyafetlerin tercih edilmesi konusunda bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklamıştı.

VİETNAM'A GİDECEK TURİSTLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Vietnam'a seyahat edecek turistlerin özellikle tapınak, pagoda, tarihi ev ve dini yapıları ziyaret etmeden önce kıyafet kurallarını kontrol etmesi gerekiyor.

Omuzları ve dizleri örten kıyafetler tercih edilmesi, transparan veya aşırı açık giysilerden kaçınılması öneriliyor. Bazı kutsal alanlarda şapka ve ayakkabıların çıkarılması da istenebiliyor.

Hoi An'da yaşanan son olaylar, turistik bölgelerdeki genel gezinti alanları ile giriş kurallarının uygulandığı tarihi ve dini yapıların birbirinden farklı değerlendirilebildiğini gösteriyor.

Türk turist ailesinin yaşadığı olayla ilgili yeni bir resmî karar açıklanmazken, bölgedeki mevcut kıyafet uygulamaları ziyaretçiler açısından önemini koruyor.

Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılarTürk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
TürkiyeVietnamAğustosturistDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (9)

  • poyraz can poyraz can:
    gtune turkiyeden giyecek bir şey götürmeyi unutmuş eee bari oradan al 5 0 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    İyiki almamislar Türkler acikmi geziyo 3 0 Yanıtla
    Ahmet Kandemir Ahmet Kandemir:
    Yok yaaaa, Inanmam. Türkler acik gezmez. 2 0
  • Necdet null Necdet null:
    ya bu tür turist deniuor ama sanki hiç içinde bir şey yok Bu nasıl çıplaklık ya Bu nasıl Türk bu Türk olamaz 3 0 Yanıtla
  • Onder Yildirim Onder Yildirim:
    bizdekiler maalesef açık değil çıplak.sırf İslama ters olsun diye kilot ve südyenle gezmeyi çağdaşlık sanıyorlar. 2 0 Yanıtla
  • deli balta deli balta:
    bu ne hal be pes artık yahu adam kıskanmıyormu ne ara bu hale geldik be 0 0 Yanıtla
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