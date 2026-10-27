Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt - Son Dakika
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Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt

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Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal\'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
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Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal\'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane'in oldu. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise En Yetenekli Genç Oyuncu ödülünü kazandı. Ancak Yamal'ın törene kız arkadaşıyla gelirken bir kadın hayranının el sıkışma teklifine verdiği "Zaten tuttuğum bir el var" yanıtı gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Futbol dünyasının yıldızlarını bir araya getiren Ballon d'Or ödül töreninde hem ödül kazanan isimler hem de yaşanan ilginç anlar dikkat çekti. Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane, Ballon d'Or ödülünün sahibi olurken Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal da genç oyuncu kategorisinde ödüle layık görüldü.

HARRY KANE BALLON D'OR'U KAZANDI

Bayern Münih forması giyen İngiliz golcü Harry Kane, Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise En Yetenekli Genç Oyuncu ödülünü kazanarak törenden ödülle ayrıldı.

KIZ ARKADAŞININ ELİNİ TUTARAK TÖRENE GELDİ

Lamine Yamal, ödül törenine kız arkadaşıyla birlikte katıldı. Genç futbolcunun törene giriş yaptığı sırada yaşadığı kısa diyalog dikkat çekti. Kız arkadaşının elini tutarak yürüyen Yamal'a kadın bir hayranı elini uzatarak tokalaşmak istedi. Ancak Barcelona'nın yıldızı bu teklifi geri çevirdi.

"ZATEN TUTTUĞUM BİR EL VAR"

Kadın hayranının el sıkışma teklifini kabul etmeyen Yamal'ın, kız arkadaşını işaret ederek "Zaten tuttuğum bir el var" dediği aktarıldı. Genç futbolcunun kız arkadaşının elini bırakmadan verdiği bu yanıt, ödül töreninin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Bayern MünihLamine YamalHarry KaneFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt - Son Dakika
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