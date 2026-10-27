İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası - Son Dakika
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İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

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İsrail\'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
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İsrail\'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
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İsrail’de Meclis’in 120 yeni üyesini belirlemek amacıyla ülke genelinde oy verme süreci yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iktidar koltuğunun sallandığı atmosferde gerçekleşen kritik seçimlere, İngiliz yayın organı The Economist’in çarpıcı analizi damga vurdu. Dünyaca ünlü dergi, yayımladığı son raporda "Anketler, Netanyahu'nun seçimi kaybedeceğini öngörüyor" ifadelerine yer vererek iktidar değişimi sinyali verdi.

İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Gazze'deki savaşın ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde sandık başına gidilen tarihi seçimde gözler sandık sonuçlarına çevrilirken, İngiliz yayın organı The Economist yayımladığı son dakika analiziyle gündeme damga vurdu. Yayın organı, tüm verilerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun mağlubiyetine işaret ettiğini vurguladı.

THE ECONOMIST'TEN ÇARPICI NETANYAHU İDDİASI 

İngiltere merkezli The Economist’in geçtiği son dakika bilgilerinde, "Anketler, Binyamin Netanyahu'nun seçimi kaybedeceğini öngörüyor" ifadeleri kullanıldı. Derginin analizinde ayrıca, kaybettiğini gören bir Netanyahu'nun bölgesel savaşı daha da tırmandırabileceğine dikkat çekilerek, "Ancak görevde kalan sürenin kısa olması ihtimali, onu İran'a saldırma emri vermeye teşvik edebilir" değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

7,3 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma yol açan saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyini işgali ve ABD ile İran'a karşı başlattığı savaş sonrası yapılan bu ilk seçimde, İsrail Meclisinin 26. döneminde görev yapacak milletvekilleri belirleniyor. Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonu ve 18 bin sandıkta oy kullanıyor. Sandıklar akşam TSİ 23.00'e kadar açık kalacak. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması bekleniyor.

30'DAN FAZLA PARTİ BARAJI AŞMAK İÇİN YARIŞIYOR

Seçimlerde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli Meclis'e girmek için mücadele ediyor. Anketler 11 ila 12 partinin barajı aşacağını gösterirken, seçim yarışı Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir mücadeleye sahne oluyor. Seçimlerde İsrail vatandaşlığına sahip yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan 750 binin üzerindeki İsrailli de oy kullanıyor.

İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

ESKİ KOMUTAN, KENDİSİNİ GÖREVE GETİREN BAŞBAKANA KARŞI

Netanyahu'nun karşısındaki en güçlü rakip, merkez çizgideki Yaşar Partisi'nin lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot. 2014 yılında Eisenkot'u bu göreve bizzat Netanyahu atamıştı. 7 Ekim sonrasında kurulan acil ulusal birlik hükümetine katılan Eisenkot, birkaç ay sonra başbakanın savaşı uzattığını ve rehineleri riske attığını belirterek istifa etmişti. Çatışmalarda oğlu Gal'i ve iki yeğenini kaybeden Eisenkot, ülkede yaşanan kayıp duygusunun simgesi haline geldi.

MUHALİFLER TEPKİLİ: SAVAŞI GEREKSİZ YERE UZATTI

Seçim sürecinde Netanyahu kampanyasını İsrail'in bölgede tek başına hareket edebilecek baskın güç olması üzerine kurgularken; muhalifleri ise onu aşırılık yanlılarını hükümete taşımakla, yargıyı zayıflatmakla, savaşları uzatmakla ve 7 Ekim'deki güvenlik zafiyetiyle suçluyor. Netanyahu ise güvenlik şeflerinin kendisini bilgilendirmediğini savunuyor. Rakibi Eisenkot ise seçilmesi halinde 7 Ekim'e dair bağımsız bir soruşturma başlatacağını, Batı Şeria'daki radikal yerleşimcilerden hesap soracağını ve ultra-Ortodoks İsraillileri askere alacağını vaat ediyor.

KAZANAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TSİ 23.00'te sandıkların kapanmasıyla ilk çıkış anketleri yayımlanacak. İlk sonuçların yarın erken saatlerde netleşmesi beklense de yarışın başa baş olması nedeniyle resmi kazananın ilan edilmesi günler alabilir. Cumhurbaşkanı İzhak Herzog, hükümeti kurma görevini en şanslı adaya verecek. Hükümet kurma sürecinin 20 ila 100 gün sürebileceği belirtilirken, koalisyon sağlanamazsa ülke yeniden seçime gidebilir. Böyle bir senaryoda Netanyahu geçici başbakan olarak görevine devam edecek.

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