İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail\'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de 120 sandalyeli Meclisin yeni üyelerini belirlemek için genel seçimlerde oy verme işlemi başladı. Netanyahu hükümetinin Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından düzenlenen seçimlerde 7,3 milyon seçmen sandık başına giderken, Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasındaki siyasi mücadele öne çıkıyor. İsrail vatandaşı olmayan yaklaşık 6 milyon Filistinli ise seçimlerde oy kullanamıyor.

İsrail'de genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Ülke genelinde 12 bin 18 seçim istasyonunda kurulan 18 bin sandıkta oy kullanılıyor.

Seçmenler, 120 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde yerel saatle 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar sandık başına gidebilecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. İtirazların değerlendirilmesiyle birlikte kesin sonuçların en geç sekiz gün içerisinde duyurulması gerekiyor.

1988'DEN BU YANA BİR İLK YAŞANIYOR

İsrail'de seçmenler, 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında gerçekleştirilen genel seçimlerde oy kullanıyor. Seçimler, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma neden olan saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki işgali ve ABD ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşın ardından düzenleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası yargıda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirilen seçimlerde, ülkenin 26. dönem parlamentosunda görev yapacak milletvekilleri belirlenecek.

NETANYAHU İLE EISENKOT ARASINDA KRİTİK YARIŞ

Seçimlerde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli Meclise milletvekili göndermek için mücadele ediyor. Seçim öncesinde yayımlanan son anketler, 11 ila 12 partinin barajı aşabileceğini gösteriyor.

Seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği siyasi bloklar arasındaki mücadele öne çıkıyor.

Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, seçimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için binlerce polis görevlendirildi.

6 MİLYON FİLİSTİNLİNİN OY KULLANMA HAKKI YOK

İsrail vatandaşlarının yanı sıra, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturan ve sayıları 1,2 milyona ulaşan İsrail vatandaşı Filistinliler de seçimlerde oy kullanabiliyor.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşimlerde yaşayan 750 binden fazla İsrailli de sandık başına gidiyor.

Buna karşılık işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli, İsrail hükümetinin kararlarından doğrudan etkilenmelerine rağmen İsrail vatandaşı olmadıkları için seçimlerde oy kullanamıyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

İsrail yasalarına göre yurt dışında yaşayan İsrail vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabilmek için ülkeye gelmesi gerekiyor. Ancak diplomatlar ve devlet temsilcileri bu uygulamanın dışında tutuluyor.

ASKERLER 20 EKİM'DE OY KULLANMAYA BAŞLADI

İsrail ordusunda görev yapan askerler ve komutanlar için oy verme işlemi 20 Ekim'de başladı. İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Suriye, Lübnan ve Filistin toprakları da dahil olmak üzere toplam 850 merkezde askeri personel için sandık kuruldu.

Ülkede 2022 yılında gerçekleştirilen son genel seçimlerde seçime katılım oranı yüzde 70,63 olarak kayıtlara geçmişti.

Filistinli esirlere yemek kısıtlamasını övüp oy istediFilistinli esirlere yemek kısıtlamasını övüp oy istedi İsrail basını: İsrail, Brezilya ve Sırbistan'daki iki önemli müttefikini kaybetti Seçime saatler kala Mescid-i Aksa'ya baskın: Ben-Gvir'den provokatif baskınSeçime saatler kala Mescid-i Aksa'ya baskın: Ben-Gvir'den provokatif baskın İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durumİsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum 38 yıl sonra bir ilk! Netanyahu'nun geleceği yarın kurulacak sandıkta belirlenecek38 yıl sonra bir ilk! Netanyahu'nun geleceği yarın kurulacak sandıkta belirlenecek
Kaynak: AA
PolitikaGüncelLübnanİsrailDünyaGazzeİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Hastane önünde feci kaza Tanınmış turizmci hayatını kaybetti Hastane önünde feci kaza! Tanınmış turizmci hayatını kaybetti
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
Fon Kanunu, yürürlüğe girdi Fon Kanunu, yürürlüğe girdi
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı
MHP’li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı MHP'li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı
Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı Nedeni duyanları şaşırttı Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
07:56
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
07:26
Daltonlar suç örgütüne operasyon 85 şüpheli gözaltına alındı
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 37 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı
06:55
İstanbul’da gece yarısı çatırdama sesleri 2 bina boşaltıldı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı
06:47
Ürdün’den Suriye’ye hava harekatı Savaş uçakları bomba yağdırdı
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı
06:37
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
06:30
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
06:14
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
00:02
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 08:19:03. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei