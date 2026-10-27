İsrail\'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda

İsrail'de genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Ülke genelinde 12 bin 18 seçim istasyonunda kurulan 18 bin sandıkta oy kullanılıyor.

Seçmenler, 120 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde yerel saatle 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar sandık başına gidebilecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. İtirazların değerlendirilmesiyle birlikte kesin sonuçların en geç sekiz gün içerisinde duyurulması gerekiyor.

1988'DEN BU YANA BİR İLK YAŞANIYOR

İsrail'de seçmenler, 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında gerçekleştirilen genel seçimlerde oy kullanıyor. Seçimler, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma neden olan saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki işgali ve ABD ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşın ardından düzenleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası yargıda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirilen seçimlerde, ülkenin 26. dönem parlamentosunda görev yapacak milletvekilleri belirlenecek.

NETANYAHU İLE EISENKOT ARASINDA KRİTİK YARIŞ

Seçimlerde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli Meclise milletvekili göndermek için mücadele ediyor. Seçim öncesinde yayımlanan son anketler, 11 ila 12 partinin barajı aşabileceğini gösteriyor.

Seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği siyasi bloklar arasındaki mücadele öne çıkıyor.

Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, seçimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için binlerce polis görevlendirildi.

6 MİLYON FİLİSTİNLİNİN OY KULLANMA HAKKI YOK

İsrail vatandaşlarının yanı sıra, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturan ve sayıları 1,2 milyona ulaşan İsrail vatandaşı Filistinliler de seçimlerde oy kullanabiliyor.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşimlerde yaşayan 750 binden fazla İsrailli de sandık başına gidiyor.

Buna karşılık işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli, İsrail hükümetinin kararlarından doğrudan etkilenmelerine rağmen İsrail vatandaşı olmadıkları için seçimlerde oy kullanamıyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

İsrail yasalarına göre yurt dışında yaşayan İsrail vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabilmek için ülkeye gelmesi gerekiyor. Ancak diplomatlar ve devlet temsilcileri bu uygulamanın dışında tutuluyor.

ASKERLER 20 EKİM'DE OY KULLANMAYA BAŞLADI

İsrail ordusunda görev yapan askerler ve komutanlar için oy verme işlemi 20 Ekim'de başladı. İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Suriye, Lübnan ve Filistin toprakları da dahil olmak üzere toplam 850 merkezde askeri personel için sandık kuruldu.

Ülkede 2022 yılında gerçekleştirilen son genel seçimlerde seçime katılım oranı yüzde 70,63 olarak kayıtlara geçmişti.