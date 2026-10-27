WhatsApp\'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütünün faaliyetleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, yurt dışından yönetildiği değerlendirilen çetenin sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin ettiği ve bu kişileri kapalı mesajlaşma gruplarında bir araya getirerek suç eylemlerine yönlendirdiği belirlendi.

TETİKÇİLER WHATSAPP GRUPLARINDA TOPLANMIŞ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, örgütün tetikçileri yönlendirmek için kullandığı yöntem oldu.

Polis ekiplerinin çalışmalarında, çetenin sosyal medya platformları aracılığıyla ulaştığı kişileri WhatsApp gruplarına dahil ettiği tespit edildi. Bu gruplarda suç eylemlerinin organize edildiği ve tetikçilerin saldırı hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Kapalı mesajlaşma gruplarını inceleyen ekipler, suç ağıyla bağlantılı şüphelilerin kimliklerini tek tek belirledi.

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Bu sabah İstanbul başta olmak üzere Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması ve işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YAKALANAN 85 ŞÜPHELİDEN 30'U ÇOCUK ÇIKTI

Operasyonun ardından soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Gözaltına alınan 85 şüpheliden 30'unun çocuk olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında adli süreçteki çocuk (ASÇ) statüsünde değerlendirilen 30 kişinin de örgütle bağlantılı suç faaliyetlerine karıştıkları şüphesiyle yakalandığı öğrenildi.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin yaklaşık üçte birinin çocuk olduğu ortaya çıktı.

ÖRGÜTÜN RUSYA'DAN YÖNETİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturmada, Daltonlar suç örgütünün yönetim yapılanmasına ilişkin bilgilere de ulaşıldı.

Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in çeteyi Rusya'dan yönettiği değerlendiriliyor.

Polis ekiplerinin çalışmalarında, örgütün sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin ettiği, bu kişileri WhatsApp gruplarında bir araya getirerek saldırı düzenlemeleri için yönlendirdiği belirlendi.

İstanbul merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ederken, suç ağının faaliyetlerine yönelik soruşturma sürüyor.